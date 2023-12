Los líderes europeos discuten la guerra en Gaza sin consenso sobre un alto el fuego

Bruselas, 15 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea discutirán este viernes sobre la guerra en Gaza en el segundo día de cumbre, con la voluntad de España, Bélgica, Irlanda y Malta de pedir un alto el fuego humanitario, una propuesta que no cuenta con la unanimidad necesaria.

"La situación ha empeorado de forma dramática. Nuestro objetivo debe ser que acabe el sufrimiento humano en ambas partes", dijo el primer ministro belga, Alexander De Croo, a su llegada al segundo día de cumbre.

Y para que eso sea posible, debe haber "un completo alto el fuego humanitario y los rehenes deben liberarse", aseguró De Croo.

De Croo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro irlandés, Leo Varadkar; y el primer ministro de Malta, Robert Abela, enviaron la semana pasada una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidiendo que la UE apoye un alto el fuego humanitario en Gaza.

Varadkar, sin embargo, reconoció a su llegada que en la UE no existe hoy en día la unanimidad necesaria, ya que los Veintisiete votaron divididos el martes pasado la resolución de la Asamblea General de la ONU que pidió el alto el fuego.

Entre los países de la UE, Bulgaria, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia se abstuvieron y Austria y la República Checa votaron en contra.

Según Varadkar, estos dos últimos países creen que un alto el fuego impedirá a Israel "perseguir a los terroristas de Hamás".

"No estoy de acuerdo con esta interpretación. Se puede perseguir a terroristas sin involucrarse en el tipo de guerra y destrucción que Israel está llevando a cabo en Gaza", dijo Varadkar.

"Los europeos también han tenido que lidiar con terroristas y no hicieron o no contemplan hacer lo que Israel ha hecho en Gaza", continuó el primer ministro.

Aunque no exista el consenso para reclamar un alto el fuego, De Croo dijo que es "importante" que la UE pacte una "posición común" si la UE quiere tener "un papel serio en este conflicto".

"Hay una guerra en nuestro vecindario en el Medio Oriente, y necesitamos un enfoque común como Unión Europea. No hemos tomado las medidas necesarias para hacer frente a la terrible situación humanitaria en Oriente Medio, me temo. Y si no lo hacemos, digamos que fracasaremos como Unión Europea", apuntó, en la misma línea, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.

Los líderes europeos ya trataron la guerra en Gaza en la última cumbre de octubre y el acuerdo al que llegaron consistió en pedir "corredores humanitarios y pausas humanitarias". EFE

drs-cat/ig