Los hutíes confirman ataques contra otros dos buques en el mar Rojo y dicen que ambos se dirigían a Israel

Los hutíes han asegurado este viernes estar detrás de los ataques contra otros dos buques en el mar Rojo y han argumentado que "ambos se dirigían a la entidad israelí", en el marco del aumento de los incidentes de este tipo después de que el grupo se sumara al conflicto desatado tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, ha recalcado que "las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes, con ayuda de Dios todopoderoso, han llevado a cabo una operación militar contra los buques 'MSC Alanya' y "MSC Palatium III', que iban hacia la entidad israelí y han sido atacados con misiles navales". "El ataque contra los dos barcos tuvo lugar después de que sus tripulaciones se negaran a responder a los llamamientos de las fuerzas navales yemeníes", ha indicado, antes de recalcar que estas acciones han sido llevadas a cabo en apoyo al pueblo palestino, "sometido a asesinatos, destrucción y cerco en la Franja de Gaza". En este sentido, ha reiterado que "todos los barcos que se dirijan a cualquier puerto del mundo estarán exentos de daño, a excepción de los que vayan a Israel". "Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán a la hora de atacar cualquier buque que viole lo dicho anteriormente", ha manifestado. Sari ha hecho hincapié en que los hutíes "seguirán evitando que los buques que vayan a puertos de Israel naveguen por el mar Rojo y el golfo Pérsico hasta que los hermanos de la Franja de Gaza reciban los alimentos y la medicina que necesitan". "Dios es testigo de nuestras palabras", ha remachado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Horas antes, Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) había indicado que un buque había sido alcanzado por "un objeto no identificado", tras lo que se ha registrado un incendio a bordo. "La tripulación y el buque se encuentran a salvo en estos momentos", ha agregado en un segundo comunicado en su cuenta en la red social X. Estos incidentes tienen lugar en el marco de los últimos ataques por parte de los hutíes contra embarcaciones en la zona ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Los rebeldes yemeníes confirmaron el jueves haber atacado horas antes el buque 'Maersk Gibraltar', con bandera de Hong Kong, al tiempo que aseguraron que durante los últimos días han logrado impedir el paso de "varios barcos" que supuestamente se dirigían hacia Israel. El grupo anunció el sábado que impedirá el tránsito por el mar Rojo a cualquier barco con destino a Israel hasta que la población de Gaza reciba "toda la ayuda que necesita". "Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, advertimos a todos los barcos y compañías que no negocien con puertos israelíes", zanjó Sari. Los hutíes, apoyados por Irán, han lanzado varios ataques contra Israel desde el comienzo de los combates entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre y han amenazado con atacar cualquier buque que sea propiedad o esté operado por empresas israelíes o lleven bandera de Israel en el mar Rojo. Tras ello, secuestraron el buque 'Galaxy Leader', que sigue retenido.