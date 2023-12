López Obrador destaca el "excepcional" gesto de la jueza Alcalde al declinar para el Supremo en favor de Batres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado este viernes cómo la juez Bertha Alcalde en un "acto de dignidad" y "excepcional" declinó de forma voluntaria ser magistrada de la Suprema Corte de Justicia y cedió el puesto a Lenia Batres, ambas las más votadas por el Senado, si bien sin el mínimo necesario. El jueves el presidente mexicano tuvo que elegir directamente a quien ocuparía la vacante dejada por el magistrado Arturo Zaldívar, después de que el Senado por dos ocasiones rechazara las propuestas que había presentado, siendo así la primera vez en la historia del país que se da esta situación. López Obrador ha contado que se reunió con ambas y les pidió ayuda. "¿Qué vamos a hacer?", ha contado este viernes en rueda de prensa que les preguntó. "Bertha me dijo, 'presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea'", ha rememorado. "No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla (...) Para que vean lo importante de las convicciones y eso es una lección para todos, no hay que tener tanto apego, ni al poder ni al dinero", ha destacado, informa 'El Universal'. "O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que nos va a seguir ayudando Bertha, y el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales", ha subrayado. En lo que respecta a la nueva magistrada del Supremo, López Obrador ha remarcado que tanto ella como el resto de candidatas que propuso no estarían dispuestas a recibir "consignas" de nadie. "Primero yo no lo haría y ellas tampoco aceptarían que yo les dijera, 'vota así', tratándose de una injusticia", ha dicho. López Obrador ha destacado que las cuatro juezas que ha presentado para ocupar aquella vacante dejada por el magistrado Zaldívar --además de las mencionadas Batres y Alcalde, Eréndira Cruzvillegas y María Estela Ríos-- son "de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes".