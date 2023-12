Las autoridades rusas confirman el traslado de Navalni, desaparecido desde hace nueve días

Las autoridades de Rusia han confirmado que el dirigente opositor Alexei Navalni ya no se encuentra retenido en una cárcel de la región de Vladimir, después de que su entorno lleve días denunciando que desconocen su paradero y expresando su preocupación por su actual estado de salud. Los abogados de Navalni llevan sin verle desde el 6 de diciembre, pero este viernes, durante una vista judicial, han recibido al menos la confirmación del traslado, según la portavoz Kira Yarmish, que ha advertido en redes sociales de que siguen sin saber dónde se encuentra. El traslado habría tenido lugar el 11 de diciembre. Navalni, con varios frentes judiciales abiertos, cumplía una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior. Sus abogados han denunciado las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud, si bien el Gobierno no ha dado ninguna muestra de clemencia hacia una de las voces más simbólicas de disidencia. Tras las alertas públicas sobre su desaparición, el principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó ante los medios que no estaba al tanto de su situación, alegando que no corresponde al Gobierno hacer seguimiento de la situación concreta de los presos.