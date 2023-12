La remoción del máximo órgano de la judicatura de Perú no tendrá valor, afirma abogado

Lima, 15 dic (EFE).- El abogado de una de las magistradas de la Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), Omar Cairo, reiteró este viernes que la posible remoción de sus integrantes "no va a tener ningún valor jurídico", horas antes de que el pleno del Parlamento ponga a debate esta medida contra el máximo órgano de gobierno de la judicatura en Perú.

Cairo acudió a una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso donde se evalúa la permanencia de la magistrada Inés Tello en la JNJ, a pesar de haber cumplido los 75 años.

Tras la sesión, el abogado descartó que Tello esté cometiendo una infracción constitucional porque fue elegida en el cargo para un periodo de cinco años y antes de tener la edad límite para un funcionario público.

Consultado por los periodistas sobre el debate y votación de la iniciativa que presentaron parlamentarios y que pide la remoción de los integrantes de la JNJ, Cairo respondió que este proceso "no está regulado" y que lo único previsto es el número de votos para remover a la junta.

"No hay un procedimiento, por lo tanto, no se le puede remover", remarcó el letrado, quien insistió en que "un acto como ese, no genera obediencia".

Comparó la actual situación que atraviesan los magistrados con el golpe de Estado que intentó dar el destituido presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, pues ese acto "no mereció obediencia" y "dejó de ser mandatario" en ese momento.

En unas horas, el pleno del Congreso decidirá si destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la Judicatura, en medio de un enfrentamiento entre ambas instituciones que, según organizaciones nacionales e internacionales, pone en riesgo la independencia de poderes.

"La remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia no es otra cosa que su liquidación y eso supone, lastimosamente, impunidad", denunció el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, el jueves en la cadena local ATV.

La moción es impulsada por los legisladores Jorge Montoya y Alejandro Muñante, del partido Renovación Popular, que acusan a la JNJ de "la flagrante comisión de actos contrarios a la ley" por haber suspendido a la magistrada Patricia Benavides como fiscal general del país.

Esta medida fue tomada por la JNJ luego de que un equipo especial de fiscales anticorrupción y de la Policía Nacional (PNP) abrió una investigación a una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.

La investigación se ha abierto a una presunta red acusada de influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos.

Sin embargo, Montoya y Muñante aseguran que la JNJ incumplió con las normas al suspender directamente a la fiscal general sin una autorización previa del Congreso, ya que esta contaba con la inmunidad del cargo, por lo que solicitan "remover de forma inmediata a los miembros" del máximo organismo de la Judicatura.EFE

