La junta militar de Birmania detiene a dos periodistas de un semanario local

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha detenido a dos periodistas del semanario birmano 'Tanintharyi Weekly Journal', que pertenece a la agencia Dawei Watch, cuando se encontraban en sus respectivas viviendas en la localidad de Myeik, en el sur del país. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha señalado que los detenidos han sido identificados como Aung San Oo y Myo Myint Oo, al tiempo que ha condenado su arresto y ha exigido "su puesta en libertad de forma inmediata", según un comunicado difundido este viernes por la organización. Así, ha explicado que ambos fueron detenidos el miércoles después de regresar a sus casas tras permanecer varios días "escondidos", si bien la junta militar no contaba con una orden de arresto en su contra y, según la FIP, no existen aparentemente motivos oficiales para su detención. Fuentes de Dawei Watch, por otra parte, que miembros del Ejército habían notificado a sus familias de que ambos serían detenidos a su regreso por cuestiones relacionadas con su trabajo. Birmania sigue siendo uno de los peores países para ejercer el periodismo a nivel mundial. Datos de la FIP señalan que a lo largo de este año más de 60 periodistas se encuentran encarcelados en el país asiático. Desde que la junta llegó al poder en 2021, los periodistas independientes han sido "amenazados, torturados, encarcelados y asesinados" y los medios independientes "han sido obligados a cerrar". Además, se estima que 140 reporteros han sido detenidos, mientras que la junta ha negado la emisión de licencias a doce agencias de noticias. "La junta debe detener cuanto antes sus ataques contra los periodistas independientes y los trabajadores de la prensa. Informar no es un delito y el acoso e intimidación ejercido por la junta muestra su falta de respeto hacia la libertad de prensa", recalca.