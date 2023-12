La enésima urgencia de un Sevilla tocado frente a la ambición europea del Getafe

Sevilla/Getafe (Madrid), 15 dic (EFE).- Sevilla y Getafe dirimen este sábado un duelo que supone la enésima cita de urgencia para un equipo andaluz muy necesitado, en plena crisis y aún más tocado tras el varapalo del martes en la Liga de Campeones, ya que no se quedaba fuera de Europa en diciembre desde hace diez campañas, lo que intentarán aprovechar los madrileños para acercarse a la zona europea.

Con el técnico uruguayo Diego Alonso igual de cuestionado, ya que en trece partidos aún no ha ganado ni en LaLiga (5 empatados y 2 perdidos) ni en la 'Champions' (4 derrotas), después de doce partidos, tan solo los dos de Copa ante los modestos Quintanar y Astorga, la crispación en Nervión se ha acrecentado por la nefasta trayectoria del equipo, pues sólo ha sumado dos victorias ligueras, ambas en la etapa de José Luis Mendilibar y la última de ellas el 26 de septiembre.

Este pésimo momento de los sevillistas, decimosextos con 13 puntos, sólo a 3 de la zona de descenso, se ha agravado con su decepcionante eliminación de las competiciones europeas, tras perder 2-1 el pasado martes en Lens (Francia) cuando sólo les valía ganar para reengancharse a una Liga Europa de la que es heptacampeón.

Aunque el equipo ha dado alguna leve muestra de mejoría, el técnico uruguayo sigue con su futuro en el aire, a pesar de que los dirigentes del club y los jugadores hayan expresado su confianza en el trabajo que realiza desde su llegada en octubre, por lo que, con diez bajas, el Sevilla afronta ante el Getafe otra 'final' más, como en los últimos tiempos.

Para colmo de males, sufre una plaga de lesiones que ya le afectó en su último empate en casa contra el Villarreal (1-1), en la dolorosa derrota en Mallorca (1-0) y, sobre todo, frente al Lens, rival ante el que se presentó con 14 bajas, si bien Alonso contará ante los azulones con los extremos Suso Fernández, restablecido de una dolencia por la que se ha perdido los seis últimos partidos, y al argentino Lucas Ocampos, que no jugó por sanción en Francia.

También recupera a dos jugadores que no estaban inscritos para Europa, el central brasileño Marcao y el extremo belga Januzaj, aunque se prevé que en el once sigan los más habituales en las últimas semanas, con el galo Soumaré, el croata Rakitic y el suizo Sow -pese a estar tocado- en el medio campo; y Ocampos, En-Nesyri y Óliver Torres en la parte ofensiva, ya que parece precipitado que Suso sea titular después de solo dos entrenamientos con el grupo.

El extenso parte de lesionados en el Sevilla lo conforman el portero noruego Orjan Nyland; los defensas Jesús Navas, el argentino Marcos Acuña y los franceses Tanguy Nianzou y Loïc Badé; los mediocampistas Joan Jordán y el brasileño Fernando; dos extremos, el argentino Erik Lamela y el belga Dodi Lukébakio; y el delantero dominicano Mariano Díaz.

El Getafe, por su parte, podría convertirse en el verdugo de Diego Alonso. El equipo de José Bordalás podría poner punto y final a la aventura en el Sevilla del técnico uruguayo, que no ha conseguido enderezar la mala situación deportiva de su equipo desde que sustituyó en el banquillo a José Luis Mendilibar hace casi dos meses.

El conjunto azulón llega a la cita en un buen momento, después de ganar 1-0 al Valencia en la última jornada de Liga. El primer objetivo de no sufrir por mantener la categoría parece encarrilado (el Getafe está a doce puntos del descenso) y se enfrenta a tres partidos consecutivos clave -Sevilla, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano- en los que evaluará si peleará por algo más que no sea la permanencia.

Bordalás es ambicioso pero tiene los pies en la tierra. Quiere ir partido a partido y el siguiente es el del Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio en el que el Getafe sólo ha ganado en 4 de sus 18 intentos. Además, fuera de casa no consigue una victoria desde el curso pasado, cuando superó al Betis en el estadio Benito Villamarín en la jornada 36.

Desde entonces, ha disputado nueve partidos lejos del Coliseum y en ninguno ha conseguido la victoria. Visitó al Valladolid, Girona, Real Madrid, Real Sociedad, Athletic, Celta, Mallorca, Granada y Las Palmas. El saldo es demoledor: sólo sumó cinco puntos de 27 posibles. Por eso, el choque ante el Sevilla es clave para terminar con esa racha.

Bordalás recupera a tres jugadores muy importantes para su defensa. Damián Suárez, Diego Rico y Omar Alderete, volverán a la convocatoria y probablemente al once tras cumplir un partido de sanción la pasada jornada. Además, José Ángel Carmona, ya recuperado de una lesión, podrá visitar al club por el que está cedido en el Getafe. Sólo perderá a Domingos Duarte, expulsado ante el Valencia, y no podrá contar con los lesionados de larga duración Enes Ünal y Mauro Arambarri.

El técnico del combinado madrileño alineará a su once más definido con algunas dudas. El canterano Jordi Martín y Jaime Latasa se disputarán uno de los puestos en la línea de tres atacante para acompañar a los dos hombres más peligrosos del Getafe: Borja Mayoral, máximo goleador español con nueve tantos, y Mason Greenwood, el jugador con más desborde de todo el conjunto azulón.

- Alineaciones probables

Sevilla: Dmitrovic; Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Sow, Soumaré; Ocampos, Rakitic, Óliver Torres; y En-Nesyri.

Getafe: Soria; Damián, Alderete, Gastón, Diego Rico; Milla, Djené, Maksimovic; Greenwood, Mayoral y Latasa.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas).



Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 18.30.

---------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (16º, 13 puntos). Getafe (9º, 22 puntos).

La clave: La capacidad de los sevillistas de sobreponerse a la decepción de la eliminación europea y a las bajas, además de ganar efectividad en ambas áreas, y la del Getafe de aprovechar la necesidad del rival para sorprenderle.

El dato: El Sevilla ha ganado en las cuatro últimas visitas del Getafe al Ramón Sánchez-Pizjuán, con un balance global para los locales de trece triunfos (65 %), tres empates (15 %) y cuatro derrotas (20 %) en veinte encuentros oficiales.

Las frases:

Diego Alonso: "Quedar fuera de Europa fue un golpe fuerte para todos, pero tenemos que levantarnos rápidamente".

José Bordalás: "Que nadie se lleve a engaño; estamos ante uno de los partidos más difíciles de lo que llevamos de campeonato".

El entorno: El sevillismo está muy enfadado y decepcionado con su equipo, sobre todo tras quedarse el martes fuera de las competiciones europeas, aunque durante el partido se prevé que apoye a sus jugadores para intentar lograr la primera victoria con Diego Alonso como técnico. EFE

cc-jjl/jag

Sevilla, 15 dic (EFE).- Diego Alonso, entrenador uruguayo del Sevilla, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que siente "un gran respaldo en el día a día y en el campo", ya que sus futbolistas, aunque no conocen la victoria en Liga bajo su mando, "juegan como les dices" y van "a mejorar como equipo".

Alonso ha afirmado que siente "además, el respaldo de la directiva" y que inculca a su plantilla ir "a por el partido de mañana" contra el Getafe "para darle una alegría a la gente"

"Me siento con mucha confianza en lo que hemos hecho en los partidos, en cómo hemos jugado. No en los resultados. Pero sí he visto jugar al equipo desde la última fecha FIFA. Veo a un equipo que ha mejorado, que ha merecido ganar. Tenemos que seguir insistiendo", ha añadido el técnico montevideano.

Diego Alonso nota que tiene en "el debe dar triunfos a la afición", por lo que no está en condiciones de "no pedirle nada" porque "la motivación de ellos es querer a su club"; y los profesionales tienen que "darle la alegría de poder irse a sus casas tranquilos tras los partidos: ojalá mañana sea la primera victoria de Liga", dijo.

El preparador charrúa considera que "el fútbol ha sido muy cruel con" el Sevilla, al que ve "capacitado" para pelear por las posiciones europeas: "¿por qué no? Además, hay otra competencia", la Copa del Rey, en la que exista "otra vía para poder conseguirlo. Por cualquiera de las dos se va a buscar", indicó.

Diego Alonso, que aún contará con una decena de bajas para el encuentro de mañana contra el Getafe, valoró "a los jugadores que dieron la cara el otro día" en Lens, donde "con diez profesionales y chicos del filial", el Sevilla dio "la cara", aunque ello no signifique señalar a ningún ausente porque "todos los jugadores quieren estar disponibles".

Para el encuentro contra los azulones, el Sevilla recupera al belga Adnan Januzaj, al brasileño Marcao y al argentino Lucas Ocampos, ausentes en Francia por no estar inscritos en la competición europea y, en el caso de este último, por sanción, "y se suma Suso", quien está "activo, en buena forma y ha entrenado bien estos días".

Getafe (Madrid), 15 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que nadie en su equipo debe auto engañarse por los malos resultados deportivos que pasa su próximo el rival, el Sevilla, que para el técnico azulón es uno de los encuentros más “difíciles” del curso.

El Getafe, noveno en la clasificación doce puntos por encima del descenso, visitará el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para verse las caras ante un club cuyo técnico, Diego Alonso, atraviesa dificultades. Bordalás analizó el duelo y pidió cautela para afrontar un partido que, a su juicio, será muy complicado.

“El equipo ha estado trabajando bien. Hemos insistido y analizado al rival. Nos enfrentamos a uno de los partidos más difíciles de lo que llevamos de campeonato. Sin duda. Que nadie se lleve al engaño. El Sevilla es un grande y un histórico. No está teniendo acierto pero juega a gran nivel. No pensamos más allá del partido. Tenemos que elevar las exigencias si queremos ganar mañana”, comentó.

“Nos vamos a enfrentar al Sevilla actual. Tenemos que elevar nuestras prestaciones y exigencia. No nos podemos relajar. El Sevilla es un gran equipo, sin duda. Está jugando bien. Lo analizamos y tenemos que estar buen nivel si queremos un buen resultado. Tenemos que estar perfectos. Hay que ver sus números. Es un equipo que juega a un nivel muy alto, porcentajes de los más altos de la liga llegando arriba. No tienen acierto, pero con él no estaría donde está. Tenemos dos partidos en las próximas fechas y no nos podemos despistar”, añadió.

También habló sobre la situación del técnico uruguayo Diego Alonso y destacó que, pese a los malos resultados del Sevilla, el trabajo del técnico del Sevilla está siendo bueno.

“Tengo un gran respeto a todos los técnicos. Diego Alonso está dando todo por el equipo, se deja la vida. Es un gran técnico y un gran profesional. A veces se dan este tipo de resultados y nos puede pasar a cualquiera. No pienso en esa posibilidad (de ser el verdugo de Diego Alonso). Pienso únicamente en el partido, en un estadio que huele a fútbol por lo cuatro costados con una gran afición. Nadie se puede relajar. Que nadie se engañe, no va a ser un partido fácil y cómodo. Nada más lejos de la realidad”, manifestó.

Además, analizó cómo ha cambiado el Sevilla desde la llegada de Diego Alonso tras la destitución de José Luis Mendilibar:

“Es un equipo mucho más vertical, con mucho juego exterior y que remata mucho. Si hubiera estado acertado, seguro que tendría más puntos. Es un equipo mucho más dinámico y ordenado. Es un equipo competitivo y solo no tiene acierto. Es lo único. Por lo demás ha hecho un gran trabajo el técnico, ninguna duda de eso. Al margen de lo que se pueda hablar de los resultados, que por lo que sea no acompañan No pensamos en lo externo, pensamos en cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer desde el principio hasta el final”, dijo.

Asimismo, habló sobre el cierre del Coliseum para el partido ante el Rayo Vallecano del próximo 2 de enero que su equipo tendrá que disputar en otro estadio.

“Eso es lo que nos temíamos. No tengo nada que decir. El club lleva este asunto. Los abogados, el presidente, no puedo decir nada. No sé qué va a ocurrir y donde jugaremos. Nuestra afición siempre apoya al equipo y lo volverá a hacer”, declaró.

Respecto a la mala racha del Getafe fuera del Coliseum (aún no ha ganado a domicilio este curso), dijo que esa serie de resultados a domicilio serán otro “motivo más” para ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán y acabar con esa mala racha.

Por último, alabó la buena competencia y del nivel que ofrecen sus jugadores. Para Bordalás, cuando hay jugadores de calidad peleando por el mismo puesto, “las dificultades de un entrador son mayores”.

“Bendita dificultad. Tenemos que decidir al final y los que participen lo van a hacer francamente bien. Hay competencia sana y todos quieren ayudar desde dentro”, culminó.