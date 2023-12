Investigación pública sobre el ataque supremacista de Christchurch termina sus audiencias

Sídney (Australia), 15 dic (EFE).- La investigación pública sobre el ataque supremacista contra dos mezquitas en Nueva Zelanda de 2019, que dejó 51 muertos, culminó este viernes su etapa de audiencias, con el propósito de aprender lecciones en las respuestas coordinadas de este tipo de incidentes de cara al futuro.

Las audiencias públicas a cargo de la jueza Brigitte Windley, que comenzaron el 24 de octubre pasado, trataban de establecer la "verdad" sobre aspectos vinculados a si los paramédicos y médicos pudieron salvar más vidas en el contexto del ataque, así como las coordinaciones entre las autoridades del país que respondieron al incidente.

Estas sesiones públicas se han celebrado en un tribunal de Christchurch, ciudad donde se perpetraron los ataques, entre un fuerte despliegue policial durante siete semanas.

"Solo con esa comprensión es posible considerar si la respuesta y la inevitable brecha de atención podrían mejorarse en el futuro, a pesar de nuestro más firme deseo de que nunca más se necesite una respuesta a un ataque de este tipo en nuestras costas", remarcó la jueza Windley al cierre de esta fase, en declaraciones recogidas por Radio New Zealand.

La jueza reflexionó que "por duro" que hayan sido este proceso, especialmente "para aquellos cuyas acciones u omisiones están bajo escrutinio", esta investigación "no es sólo para los 51 que perdieron la vida y los seres queridos que dejaron atrás, sino para todos nosotros, especialmente para aquellos que pueden ser llamados a ponerse en peligro en el futuro".

Las audiencias de esta investigación pública- que no busca imponer sanciones o conceder indemnizaciones, si no establecer la verdad de lo ocurrido, con miras a formular una serie de conclusiones y recomendaciones cuya fecha de publicación no ha sido aún determinada.

El 15 de marzo de 2019, el supremacista blanco, el australiano Brenton Tarrant asesinó a 51 musulmanes e hirió a otros 49 durante el asalto con armas automáticas contra dos mezquitas de Christchurch, que retrasmitió parcialmente en directo a través de las redes sociales.

Esta investigación pública, que fue suspendida temporalmente hasta que se celebrara el juicio penal contra Tarrant -condenado a cadena perpetua en agosto de 2020- y otra investigación impulsada por el gobierno, se centrará en una decena de puntos, entre ellos la respuesta al ataque de los servicios de emergencia y la Policía.

El ataque supremacista ya motivó una reforma de la ley de tenencia de armas en Nueva Zelanda, así como la creación de la iniciativa "Llamado de Christchurch" para luchar contra los mensajes de odio en las redes sociales. EFE

wat/raa/ig