Eva Carreño, amiga de Carmina Ordóñez, nos habla de su fobia al agua

Esta noche veremos, después de muchos años, a Francisco Rivera Ordóñez ofrecer una entrevista en el programa '¡De viernes!' de Telecinco hablando de su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, Isabel Pantoja, su familia y de su madre, la gran Carmina Ordóñez. Una entrevista que dará mucho que hablar y que puede arrojar mucha luz a algunos temas que todavía no se han resuelto públicamente. Este jueves hablábamos con Eva Carreño, la amiga íntima de Carmina que, desgraciadamente, se encontró su cuerpo sin vida... y nos comentaba lo durísimo que fue ese momento para ella: "Sí, es para impactar. Encontrarte a una persona en esas condiciones y más, siendo tu amiga te aseguro que es duro". Desde entonces, Eva ha desarrollado fobia al agua: "yo tengo un problema con el agua, tengo un estrés postraumático. Yo sí, claro. Yo no puedo las bañeras, agua, no, no sé, cualquier imagen que veo en televisión no puedo verlo"... pero nos confesaba que siempre recordará a su amiga con mucho cariño: "La echo mucho de menos y jo, no sé, esto va siempre conmigo". Apenada por no poder seguir disfrutando de su amistad, nos reconocía que "hubiera sido la mejor influencer, hubiera sido la leche" porque, como todos sabemos, la Divina siempre supo muy bien qué ofrecer a su público. Por otro lado, le preguntábamos por las cosas de las que va a hablar Fran Rivera y sobre esa enemistad que tuvo Carmina con Isabel Pantoja... y ¡atención! porque Eva nos aseguraba que todavía hay muchas cosas sin decir sobre ellas: "Demasiadas, demasiadas. Pero bueno, también me gusta que con el tiempo han visto que era una persona muy buena... Hay cosas muy feas, ahí lo dejo". Por último, muy emocionada nos confesaba que este último año ha sido muy duro para ella porque "he estado muy malita, me pusieron un desfibrilador, con una pastilla", pero sin embargo nos comentaba que "estoy recuperadísima ya, sí, pero he estado muerta. Ha sido horrible. He estado tres años en una cama tumbada. Es que lloro, me emociono, perdóname".