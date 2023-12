El ministro de Finanzas liberiano acusa a EEUU de sancionarle por favorecer empresas opuestas a sus intereses

El ministro de Finanzas de Liberia, Samuel Tweah, ha asegurado este jueves que las recientes sanciones de Estados Unidos contra él y su familia, impuestas por supuesta corrupción, se han producido en realidad por haber favorecido supuestamente al grupo siderúrgico ArcelorMittal (AML) frente a la compañía High Power Exploration Inc (HPX). Esta decisión del ministro habría impedido que HPX lograse acceder al sector del ferrocarril del país, lo que le facilitaría realizar transportes desde Guinea pasando por Liberia, según ha explicado Tweah en un discurso recogido por el diario liberiano 'Daily Observer'. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado lunes sanciones contra numerosos individuos africanos, entre los que se encuentra Tweah, por "su implicación en corrupción significativa al abusar de sus cargos públicos solicitando, aceptando y ofreciendo sobornos para manipular los procesos legislativos y la financiación pública, incluidos los informes legislativos y la actividad del sector minero". "El veredicto anterior contra nosotros y nuestras respectivas familias es increíblemente injusto, inequitativo y una violación fundamental de nuestros derechos. Como ministro de Finanzas, nunca he abusado de mi cargo (...) Supuestamente yo estaba 'favoreciendo a AML frente a HPX e impidiendo que HPX accediera al ferrocarril para llevar a cabo su inversión en Guinea a través de Liberia'", ha añadido el ministro. Asimismo, ha desvelado que un informante le aseguró hace un año que funcionarios estadounidenses estaban planeando sancionarle por su papel en el desarrollo de una plataforma multiusuario a través de la tercera revisión de la concesión actual de Accelor Mittal, momento en el que habría favorecido a dicha empresa, y que High Power Exploration ya había pagado 37 millones de dólares al Gobierno (unos 34 millones de euros) a través de un presupuesto nacional de 2019 a pesar de no haber llegado a un acuerdo. "El dinero legítimo recibido por el Gobierno de Liberia para el desarrollo de Liberia a través del presupuesto nacional nunca es un soborno. Que un acuerdo haya sido difícil de alcanzar debido a la complejidad que rodea a un acuerdo preexistente no es motivo para amenazar a funcionarios del Gobierno con una sanción", ha manifestado Tweah. Asimismo, ha justificado su intervención para que "el público entienda y conozca estas cosas", y que se ha visto "obligado" a revelar toda esta información por las "amenazas de individuos poderosos".