El Gobierno de México asegura que ha confirmado 12.300 desaparecidos con nuevo censo

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- El Gobierno de México aseguró este jueves que solamente hay 12.377 personas desaparecidas según su nuevo censo, y no 111.000, cifra registrada anteriormente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) con corte al 20 de agosto de 2023, pero insistieron en que no se han borrado personas.

"No borramos a nadie", sentenció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa matutina después de la presentación de las cifras del nuevo censo por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Alcalde presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, creada a partir de la estrategia de la Ciudad de México y tomando como base el Rnpdno y que se inició el 1 de mayo de 2023. En la presentación detalló que de las 110.964 personas registradas como desaparecidas según el Rnpdno, solamente pudieron confirmar como desaparecidas a 12.377 -un 11 %-.

Esto, al haber localizado a 16.682 (15 %), haber ubicado -pero no localizado- a 17.843 (16 %), haber hallado 26.090 registros (24 %) sin datos suficientes para identificar y haber establecido 36.022 (32 %) como registros sin indicios para la búsqueda. Además, también dieron con 1.951 (2 %) registros duplicados.

Los 12.377 casos confirmados están en investigación por comisiones y fiscalías.

La secretaria de Gobernación explicó que a confrontaron el Rnpdno con bases de datos -"más de 895 millones de registros consultados"- y después realizaron una búsqueda masiva casa por casa en todos los estados del país, así como una búsqueda telefónica. Con esto obtuvieron los datos presentados este día.

Alcalde insistió en que "la lógica de tener un padrón de personas desaparecidas es que el estado los busque".

"Es lo que estamos haciendo desde mayo, que todos los esfuerzos estén dirigidos a buscar, es lo que quieren las familias, los colectivos", estableció.

Críticas por el cambio de cifras

"No se trata de cambiar los números, sino de encontrar personas", terminó en referencia a la polémica generada por la que fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la secretaría de Gobernación (Segob), Karla Quintana.

Quintana, que renunció al cargo, dijo Rnpdno con el censo casa por casa no se estaba llevando a cabo por autoridades especializadas y que su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.

Por su parte, López Obrador aseguró que "este tema" está siendo utilizado por sus "adversarios los conservadores" para perjudicarlos, pero dijo que este nuevo censo se realizó para tener una idea real sobre la situación de las desapariciones en el país.

"Hay grupos que tienen el interés por encontrar a sus familiares y tienen todo nuestro respeto y admiración, pero hay otros que ya han hecho un 'modus operandi', en otros de la llamada sociedad civil, de las llamadas ONGs pero además vinculados completamente al conservadurismo", aseguró.

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a quien apeló directamente, publicó a través de redes sociales su réplica a los datos presentados por Alcalde.

En primer lugar recordaron que "son personas, no registros" y expresaron su preocupación por la cifra de 79.955 personas 'ubicadas', 'sin datos suficientes para identificar' y 'sin indicios para la búsqueda'.

Añadieron que "acotar en 12.377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor. Se está empleando un criterio muy alto para dar por probada una desaparición, sin considerar desprotección de quien denuncia y subregistro".