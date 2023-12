El fiscal general de Colombia pide a Petro que cuente "la verdad" sobre su pasado como guerrillero

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha pedido al presidente Gustavo Petro que cuente "la verdad" sobre su pasado en la guerrilla del M-19, reprochándole además que hable "casi con admiración" de aquel pasado. "Si el presidente Gustavo Petro quiere hablar de verdad, pues que empiece por contar todas sus actividades delictivas en el M-19, quiénes fueron sus víctimas, si participó en actos de secuestro, cuál fue su acción", ha reclamado Barbosa, en un nuevo rifirrafe entre ambos, a pocas semanas de que deje su cargo como fiscal. A juicio de Barbosa, la amnistía que se concedió a los guerrilleros del M-19, desmovilizado en marzo de 1990, no rindió verdad sobre las acciones del grupo armado, ni garantías de no repetición, ni reparación integral de las víctimas, según ha valorado este viernes en declaraciones a Blu Radio. Barbosa también ha censurado que Petro haya hablado "casi con admiración" de dos de los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El Ejército llevó a cabo un operativo para recuperarlo que dejó cien muertos, entre ellos civiles inocentes, y una docena de desaparecidos. "La verdad no solamente es a partir del año 2000 o a partir del año 95, 96. No, contemos entonces toda la verdad, pero acabemos ya la doble moral en este país", ha expresado un Barbosa, quien ha reprochado a Petro estar haber adoptado una imagen de "pulcro" cuando él mismo "tiene una historia". "Es una historia que yo no estoy diciendo más allá de lo que existe (...) como él mismo lo ha reconocido, perteneció a una estructura delincuencial en Colombia y que finalmente obtuvo una amnistía sin ningún elemento como los que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del continente", ha dicho.