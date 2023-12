El ELN se niega a abandonar la práctica de secuestros: "Están buscando un debilitamiento estratégico"

El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', ha señalado que el grupo no abandonará la práctica de secuestros porque provocará un debilitamiento de la organización. "Es un cese temporal. Este no es un cese de fin del conflicto. Cuando firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas", ha declarado a través de un espacio virtual en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Beltrán ha manifestado que abandonar los secuestros "significaría que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN". "Somos una organización rebelde, quiere decir que desconocemos el Estado y tenemos armas contra ese Estado porque no hay otra vía de cambiar las cosas en Colombia. Nos autorregulamos, tenemos nuestras propias normas y realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión", ha argumentado. Estas declaraciones tiene lugar después de que el exministro Fabio Valencia Cossio, miembro de la delegación de diálogos del Gobierno, pidiera al ELN que ponga fin a este tipo de actividades, siguiendo la línea de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "En marco proceso de paz, la guerrilla de las FARC anunció que dejan el secuestro a partir de este compromiso y anuncio, los colombianos aspiramos que el ELN haga lo mismo y acabemos con uno de los delitos más crueles y cobardes. Seguiremos luchando por una verdadera paz", señaló Valencia. El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz con los dos grupos armados mencionados, lo que no les ha impedido hasta la fecha seguir con algunas de sus actividades como los secuestros. Los diálogos con el ELN han llevado al alivio humanitario de las regiones y comunidades más afectas.