El Congreso de Perú decide este viernes si destituye al máximo órgano de la Judicatura

Lima, 15 dic (EFE).- El Congreso de Perú decidirá este viernes si destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura, en medio de un enfrentamiento entre ambas instituciones que, según organizaciones nacionales e internacionales, pone en riesgo la independencia de poderes.

Mientras que el Congreso decidió el miércoles, al iniciar la última sesión plenaria del año, que debatirá y votará la propuesta presentada por dos legisladores ultraconservadores, la JNJ reiteró que se puede dar "un quiebre" en el sistema democrático peruano.

"La remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia no es otra cosa que su liquidación y eso supone, lastimosamente, impunidad", denunció el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, en la cadena local ATV.

La moción es impulsada por los legisladores Jorge Montoya y Alejandro Muñante, del partido Renovación Popular, que acusan a la JNJ de "la flagrante comisión de actos contrarios a la ley" por haber suspendido a la magistrada Patricia Benavides como fiscal general del país.

Esta medida fue tomada por la JNJ luego de que un equipo especial de fiscales anticorrupción y de la Policía Nacional (PNP) abrió investigación a una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.

La investigación se ha abierto a una presunta red acusada de influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

Medios locales informaron que Jaime Villanueva, quien era uno de los principales asesores de la fiscal, fue liberado la semana pasada tras aceptar colaborar con la Justicia y reconocer la veracidad de los chats que dieron origen a la investigación de las coordinaciones que, según esa información, aseguró que hizo por orden de Benavides.

Sin embargo, Montoya y Muñante aseguran que la JNJ incumplió con las normas al suspender directamente a la fiscal general sin una autorización previa del Congreso, ya que esta contaba con la inmunidad del cargo, por lo que solicitan "remover de forma inmediata a los miembros" del máximo organismo de la Judicatura.

Muñante declaró este jueves que es necesario darle "un estate quieto" a los magistrados, después de que estos dejaran abierta la posibilidad de no presentarse ante el pleno del Congreso.

"No me sorprende que los miembros de la JNJ, amparados en no sé qué cosa, estén llamando al desacato, instigando al desacato, la desobediencia, la resistencia a la autoridad, cosa que abiertamente, según nuestro Código Penal, es un delito", declaró.

El legislador afirmó que la moción "no es un ataque contra la institución" ya que, de aprobarse la destitución, los magistrados serán reemplazados por sus accesitarios (suplentes), quienes "continúan y prosiguen con todas las funciones y competencias", según dijo.

Reconoció, sin embargo, que será difícil alcanzar los votos necesarios para que su pedido sea aprobado, pero señaló que van "a cumplir todos los parámetros constitucionales" para intentarlo.

Este miércoles, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, citó a los miembros de la JNJ para que ejerzan su derecho de defensa a partir de las 15.00 horas (20.00 GMT) del viernes, tras lo cual el pleno debatirá durante de dos horas antes de votar.

Para que la destitución de los miembros de la JNJ proceda, la moción deberá recibir el voto mínimo de 87 de los 130 congresistas peruanos. EFE

dub/laa