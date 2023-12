El actor Andre Braugher falleció por un cáncer de pulmón, según su publicista

Los Ángeles (EE.UU.), 14 dic (EFE).- El actor estadounidense Andre Braugher, ganador de dos Emmy y estrella de la comedia policíaca 'Brooklyn Nine-Nine', falleció el pasado martes a causa de un cáncer de pulmón que le había sido diagnosticado pocos meses antes de perder la vida a los 61 años.

La publicista que lo acompañó durante toda su carrera, Jennifer Allen, informó del deceso y detalló que había pasado por "una breve enfermedad" hace dos días, pero este jueves confirmó al diario The New York Times que Braugher padecía cáncer de pulmón.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., este tipo de cáncer es el tercero más común y el más letal en el país norteamericano.

Braugher (Chicago, 1962) estudió en la Universidad de Stanford, cursó arte dramático en Juilliard School (Nueva York) y saltó a la fama en 1989 por la película dramática 'Glory', ambientada en la guerra civil estadounidense y ganadora de dos Óscar, que protagonizó junto a Denzel Washington y Matthew Broderick.

Además, durante su trayectoria en la pequeña pantalla se alzó con un Emmy gracias a su papel del detective Frank Pembleton en 'Homicide: Life on the Street' (1993-1999) y otro en la categoría de mejor miniserie por 'Thief' (2006), título que también le granjeó una candidatura al Globo de Oro.

Justamente en 'Homicide: Life on the Street' conoció a su mujer, la actriz Ami Brabson, con la que tuvo a sus hijos Michael, Isaiah y John Wesley.

Su legado en televisión también deja para la posteridad su papel de Owen Thoreau Jr. en la serie 'Men of a Certain Age' (2009) junto a Ray Romano y Scott Bakula, que le valió dos nominaciones al Emmy.

En las últimas décadas, su figura había cobrado incluso mayor impacto debido a su interpretación del capitán Raymond Holt en la comedia policíaca 'Brooklyn Nine-Nine', en la que participó concretamente desde 2013 a 2021.

Durante este período, ganó dos premios Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia y recibió otras cuatro nominaciones al Emmy.

Además, estaba previsto que protagonizara la serie 'Residence', de Netflix, próximamente.

Dentro de su desempeño en la gran pantalla también figuran sus apariciones en las películas 'City of Angels' (1998), 'Frequency' (2000) y 'Poseidon' (2006).

El año pasado coprotagonizó el filme 'She Said', en el que dio vida al editor del diario The New York Times que supervisó la investigación de las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohey que desencadenó el movimiento #MeToo y el procesamiento de Harvey Weinstein. EFE

