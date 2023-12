EEUU pide a Rusia "negociar de buena fe" para llevar a cabo un intercambio de presos

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este jueves a Rusia "negociar de buena fe" para llevar a cabo un intercambio de presos, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya afirmado que no se niega a llegar a algún tipo de acuerdo para entregar al exmarine Paul Whelan y al periodista Evan Gershkovich. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al ser preguntado sobre las declaraciones del mandatario ruso, ha aseverado que la Administración de Joe Biden tiene "muchas ganas de llegar a un acuerdo" y traer a Whelan y a Gershkovich "a casa", pero ha lamentado que a pesar de sus "múltiples ofertas sobre la mesa" Moscú las has ha rechazado. "Por eso, acogeríamos con agrado que negociaran de buena fe. Les agradeceríamos que colaboraran seriamente con nosotros para obtener la liberación (de los detenidos). Pero hasta ahora, los hemos visto negarse a aceptar nuestras propuestas y esperamos que lo hagan, que cambien en el futuro la forma en que han manejado esto", ha declarado. Miller no ha querido mostrarse "optimista" al respecto, ya que ha aseverado que las autoridades estadounidenses hicieron "hace unas semanas" una "oferta importante". "Pero si Vladmir Putin habla en serio sobre esto, todo lo que tiene que hacer es mirar las propuestas que hemos hecho para asegurar su liberación", ha declarado antes de subrayar que "se hicieron de buena fe" y que "muestran la voluntad y la determinación" de Estados Unidos. Putin ha afirmado este jueves que quiere llegar a un acuerdo, pero ha reconocido que el diálogo "no es fácil". "No nos negamos a repatriarlos (...) Espero que encontremos una solución", ha dicho, según declaraciones recogidas por los medios oficiales. Whelan, detenido a finales de 2018, cumple actualmente una pena de 16 años de cárcel por espionaje, mientras que Gershkovich, corresponsal del 'Wall Street Journal', está en prisión provisional supuestamente por recabar información sobre la producción armamentística.