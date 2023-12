EEUU asegura que Hamás debe deponer las armas, entregar a responsables de ataques y liberar a los rehenes

El portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este jueves que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) debe deponer las armas, entregar a los responsables de los ataques del 7 de octubre y liberar a los rehenes que aún siguen bajo su custodia, como condición para que acabe la guerra con Israel. "Lo que tiene que suceder para poner fin a la guerra hoy son las condiciones que acabo de exponer. Hay tres de ellas, y no son tan difíciles: deponer las armas, entregar a los responsables de los atentados del 7 de octubre y entregar a todos los rehenes. Tres cosas simples, y esto podría terminar hoy", ha remarcado Kirby durante una rueda de prensa. Por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido este jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, con el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, y con Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra. Además, el viernes se reunirá con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Durante estos encuentros, desarrollados en Tel Aviv, ha insistido en la posición de Washington de "destruir a Hamás al mismo tiempo que se minimizan los daños contra la población civil y se garantiza un mayor y sostenido flujo de ayuda humanitaria", según un comunicado de la Casa Blanca. Además, Sullivan ha sido informado "detalladamente" sobre el desarrollo, los objetivos, las fases y el establecimiento de condiciones para los cambios de las operaciones de alta intensidad a operaciones de menor intensidad. Por último, han hablado sobre los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios regionales para evitar la expansión del conflicto por todo Oriente Próximo, donde los enfrentamientos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá y los ataques de los rebeldes yemeníes huthis han alertado a la comunidad internacional. Las autoridades estadounidenses han reiterado en numerosas ocasiones que, tras la guerra, Hamás no puede seguir al frente del Gobierno de la Franja de Gaza, apuntando a la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, como la entidad política adecuada para ello. Sin embargo, Israel ha sostenido que sus fuerzas tendrán que ocuparse de la seguridad del enclave "de forma indefinida" una vez terminen los combates y ha rechazado trasladar el poder a la Autoridad Palestina. A pesar de ello, aseguran que no está en sus planes la ocupación de la Franja.