Diego Alonso: "Siento un gran respaldo en el día a día y en el campo"

Sevilla, 15 dic (EFE).- Diego Alonso, entrenador uruguayo del Sevilla, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que siente "un gran respaldo en el día a día y en el campo", ya que sus futbolistas, aunque no conocen la victoria en Liga bajo su mando, "juegan como les dices" y van "a mejorar como equipo".

Alonso ha afirmado que siente "además, el respaldo de la directiva" y que inculca a su plantilla ir "a por el partido de mañana" contra el Getafe "para darle una alegría a la gente"

"Me siento con mucha confianza en lo que hemos hecho en los partidos, en cómo hemos jugado. No en los resultados. Pero sí he visto jugar al equipo desde la última fecha FIFA. Veo a un equipo que ha mejorado, que ha merecido ganar. Tenemos que seguir insistiendo", ha añadido el técnico montevideano.

Diego Alonso nota que tiene en "el debe dar triunfos a la afición", por lo que no está en condiciones de "no pedirle nada" porque "la motivación de ellos es querer a su club"; y los profesionales tienen que "darle la alegría de poder irse a sus casas tranquilos tras los partidos: ojalá mañana sea la primera victoria de Liga", dijo.

El preparador charrúa considera que "el fútbol ha sido muy cruel con" el Sevilla, al que ve "capacitado" para pelear por las posiciones europeas: "¿por qué no? Además, hay otra competencia", la Copa del Rey, en la que exista "otra vía para poder conseguirlo. Por cualquiera de las dos se va a buscar", indicó.

Diego Alonso, que aún contará con una decena de bajas para el encuentro de mañana contra el Getafe, valoró "a los jugadores que dieron la cara el otro día" en Lens, donde "con diez profesionales y chicos del filial", el Sevilla dio "la cara", aunque ello no signifique señalar a ningún ausente porque "todos los jugadores quieren estar disponibles".

Para el encuentro contra los azulones, el Sevilla recupera al belga Adnan Januzaj, al brasileño Marcao y al argentino Lucas Ocampos, ausentes en Francia por no estar inscritos en la competición europea y, en el caso de este último, por sanción, "y se suma Suso", quien está "activo, en buena forma y ha entrenado bien estos días".

Getafe (Madrid), 15 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que nadie en su equipo debe auto engañarse por los malos resultados deportivos que pasa su próximo el rival, el Sevilla, que para el técnico azulón es uno de los encuentros más “difíciles” del curso.

El Getafe, noveno en la clasificación doce puntos por encima del descenso, visitará el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para verse las caras ante un club cuyo técnico, Diego Alonso, atraviesa dificultades. Bordalás analizó el duelo y pidió cautela para afrontar un partido que, a su juicio, será muy complicado.

“El equipo ha estado trabajando bien. Hemos insistido y analizado al rival. Nos enfrentamos a uno de los partidos más difíciles de lo que llevamos de campeonato. Sin duda. Que nadie se lleve al engaño. El Sevilla es un grande y un histórico. No está teniendo acierto pero juega a gran nivel. No pensamos más allá del partido. Tenemos que elevar las exigencias si queremos ganar mañana”, comentó.

“Nos vamos a enfrentar al Sevilla actual. Tenemos que elevar nuestras prestaciones y exigencia. No nos podemos relajar. El Sevilla es un gran equipo, sin duda. Está jugando bien. Lo analizamos y tenemos que estar buen nivel si queremos un buen resultado. Tenemos que estar perfectos. Hay que ver sus números. Es un equipo que juega a un nivel muy alto, porcentajes de los más altos de la liga llegando arriba. No tienen acierto, pero con él no estaría donde está. Tenemos dos partidos en las próximas fechas y no nos podemos despistar”, añadió.

También habló sobre la situación del técnico uruguayo Diego Alonso y destacó que, pese a los malos resultados del Sevilla, el trabajo del técnico del Sevilla está siendo bueno.

“Tengo un gran respeto a todos los técnicos. Diego Alonso está dando todo por el equipo, se deja la vida. Es un gran técnico y un gran profesional. A veces se dan este tipo de resultados y nos puede pasar a cualquiera. No pienso en esa posibilidad (de ser el verdugo de Diego Alonso). Pienso únicamente en el partido, en un estadio que huele a fútbol por lo cuatro costados con una gran afición. Nadie se puede relajar. Que nadie se engañe, no va a ser un partido fácil y cómodo. Nada más lejos de la realidad”, manifestó.

Además, analizó cómo ha cambiado el Sevilla desde la llegada de Diego Alonso tras la destitución de José Luis Mendilibar:

“Es un equipo mucho más vertical, con mucho juego exterior y que remata mucho. Si hubiera estado acertado, seguro que tendría más puntos. Es un equipo mucho más dinámico y ordenado. Es un equipo competitivo y solo no tiene acierto. Es lo único. Por lo demás ha hecho un gran trabajo el técnico, ninguna duda de eso. Al margen de lo que se pueda hablar de los resultados, que por lo que sea no acompañan No pensamos en lo externo, pensamos en cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer desde el principio hasta el final”, dijo.

Asimismo, habló sobre el cierre del Coliseum para el partido ante el Rayo Vallecano del próximo 2 de enero que su equipo tendrá que disputar en otro estadio.

“Eso es lo que nos temíamos. No tengo nada que decir. El club lleva este asunto. Los abogados, el presidente, no puedo decir nada. No sé qué va a ocurrir y donde jugaremos. Nuestra afición siempre apoya al equipo y lo volverá a hacer”, declaró.

Respecto a la mala racha del Getafe fuera del Coliseum (aún no ha ganado a domicilio este curso), dijo que esa serie de resultados a domicilio serán otro “motivo más” para ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán y acabar con esa mala racha.

Por último, alabó la buena competencia y del nivel que ofrecen sus jugadores. Para Bordalás, cuando hay jugadores de calidad peleando por el mismo puesto, “las dificultades de un entrador son mayores”.

“Bendita dificultad. Tenemos que decidir al final y los que participen lo van a hacer francamente bien. Hay competencia sana y todos quieren ayudar desde dentro”, culminó.