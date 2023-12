Di adiós a los quebraderos de cabeza estas Navidades gracias a las más de 300 novedades que trae el Grupo LEGO

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y con ella la ilusión de los más pequeños por la llegada de los tan ansiados regalos. Una época en la que los quebraderos de cabeza por saber con qué sorprender están presentes en nuestro día a día... pero que este año será un poco más fácil porque el Grupo LEGO ya se ha preparado para la campaña de Navidad a través de sus más de 300 novedades, caracterizadas por una gran diversidad de temáticas con las que seguro, acertarás. Este año será mucho más fácil elegir los regalos de los más pequeños porque la diversidad sigue siendo uno de los principales valores de la marca. De esta manera, te adentramos en un catálogo que te conquistará (y también a los más pequeños): Una de las líneas que más gusta a los niños y muestra el afán por la inclusividad y el reflejo de las nuevas realidades infantiles es el rediseño de LEGO Friends, línea de producto y serie de televisión con 10 años de historia que ha sido relanzada con un elenco totalmente nuevo de personajes y tramas. Otro de los grandes lanzamientos de este año es la nueva línea de juego: LEGO DREAMZzz, que por primera vez presenta una temática inspirada en la forma en que sueñan los niños, con una serie de animación que puede verse en el canal de YouTube del Grupo LEGO y en las principales plataformas de streaming. Más novedades llegan también a líneas principales de la marca, como LEGO City, LEGO Technic, LEGO Duplo y LEGO Ninjago, con sets de juego recién añadidos al catálogo para amantes de pequeños y grandes retos de construcción y juego de roles, vitales para el desarrollo de disciplinas STEM y habilidades sociales en la infancia. Además, las licencias siguen siendo una apuesta clave por parte del Grupo LEGO durante este año, y los fans de la marca encontrarán más de 20 franquicias de juego para llegar a públicos muy específicos, en función de los intereses y pasiones de cada uno: vehículos, arte, cultura popular (LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO Jurassic World, LEGO Disney) o videojuegos (LEGO Super Mario, LEGO Sonic, LEGO Minecraft). Tampoco se olvidan de los más mayores, con nuevos retos de construcción para conquistar a los adultos, que ya cuentan con un 30% del porfolio de la marca, apoyándose en temáticas que conquistan a este público, como es el caso del motor, el cine, las series de televisión o la decoración o amantes del arte, entre otras variedades. Y es que según el estudio Playwell, realizado con una muestra de 18.435 adultos, el 65 % de los adultos creen que el juego ayuda a descargar el estrés cotidiano. BUILD TO GIVE, PARA LLEVAR EL JUEGO A TODOS LOS NIÑOS Por séptimo año consecutivo, el Grupo LEGO anima a los niños a construir un regalo para ayudar a 1,5 millones de niños de todo el mundo a través de la iniciativa #BuildToGive, que en esta ocasión invita a las familias a utilizar su creatividad construyendo un corazón con ladrillos LEGO y compartiéndolo en las redes sociales o en LEGO Life utilizando el hashtag #BuildToGive, antes del 31 de diciembre. ¿El objetivo de la iniciativa? Donar sets de ladrillos LEGO a 1,5 millones de niños de todo el mundo en hospitales, hogares infantiles o comunidades vulnerables la oportunidad de jugar estas fiestas. UNA NAVIDAD PARA LIBERAR EL SUPERPODER DE JUGAR Si buscas el juego creativo con manualidades y construcciones... ¡muy atento! el Grupo LEGO ha lanzado este año la nueva campaña Jugar es tu superpoder (Play is your superpower) con el fin de dar prioridad al tiempo de juego, destacando su importancia crítica en el desarrollo de la infancia y el papel que desempeña en la diversión de las familias de todo el mundo. Para trasmitir este espíritu durante todas las fiestas navideñas, el Grupo LEGO estará presente en diferentes puntos con múltiples actividades divertidas y creativas. Es el caso de las conocidas LEGO* Fan Factories, amplias zonas lúdicas que la marca tiene repartidas en centros comerciales de diferentes localizaciones del país: Madrid, León, Las Palmas, Jerez, Vitoria y Valencia. En ellas, pequeños y mayores, puedan explorar el superpoder del juego. Además, el Grupo LEGO y La Vaguada crearán las primeras Navidades LEGO tematizadas a través de más de 300.000 ladrillos LEGO en 300m. Un espacio que incluirá esculturas y elementos gigantes para crear una experiencia totalmente inmersiva, con acceso gratuito del 1 de diciembre al 5 de enero... un eventazo que será el más grande del Grupo LEGO en España hasta la fecha realizado en un centro comercial. Y esto no es todo. Como cada año, el Grupo LEGO estará presente en la decimotercera edición de JUVENALIA 2023 que este año tendrá lugar desde el 22 de diciembre al 7 de enero en el recinto ferial IFEMA, donde los asistentes podrán disfrutar de multitud de actividades y tendrán a su disposición los juegos de las líneas más conocidas de la marca, así como sus principales novedades en un espacio de más de 1.000 metros cuadrados... ¿te lo vas a perder?