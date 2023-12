Costa apela al voto de los socialistas en las elecciones de este fin de semana para hallar a su sucesor

El primer ministro en funciones de Portugal, António Costa, ha pedido a los militantes del Partido Socialista (PS) que acudan este viernes y sábado a votar al nuevo secretario de cara a las elecciones anticipadas del 10 de marzo de 2024, prometiendo a su vez toda su solidaridad al vencedor de la terna formada por Daniel Adriao, José Luís Carneiro y Pedro Nuno Santos. "Estoy seguro de que la elección democrática de los socialistas dará un nuevo impulso al PS. Apelo por eso a la participación de todos en estas elecciones (...)El nuevo secretario general contará con toda mi solidaridad y con el apoyo de todos los militantes en la pluralidad que es marca de nuestro PS", ha dicho. Costa, que vota este viernes en Lisboa tras llegar de Bruselas donde ha participado en una reunión del Consejo Europeo, se reunirá ya este domingo con el vencedor de estas elecciones directas. Allí, en la capital belga, ha agradecido al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por sus "agradables" palabras hacia él del otro día, cuando aseguró que Costa era su favorito para las elecciones internas del PS y que podría ser un buen presidente del Consejo Europeo. "No voy a comentar declaraciones que no conozco, pero por lo visto fueron agradables y por eso me siento honrado y agradecido", ha declarado. Unos 60.000 militantes socialistas están llamados este fin de semana a votar al sucesor de Costa, después de que este presentará su dimisión el pasado 7 de noviembre, ante la sospecha presentada por la Fiscalía de que habría incurrido en un delito de tráfico de influencias en el marco de la operación 'Influencer'. Los tres candidatos son el actual ministro del Interior, José Luís Carneiro; el diputado y exministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos; y Daniel Adriao miembro de la comisión de política nacional del PS, si bien se prevé que sean los dos primeros quienes verdaderamente se disputen el liderato de los socialistas. El punto de partida de Santos y Carneiro es similar, con prioridades que apuntan al crecimiento económico, creación de empleo, mejores salarios, vivienda y mayor inversión en sanidad, y reconociendo ambos públicamente el trabajo de Costa estos últimos ocho años, a diferencia de Adriao, rostro habitual entre sus opositores. Santos, que defiende una mayor intervención del Estado, acudirá a votar este viernes en el distrito de Aveiro, mientras que Carneiro partidario de un camino intermedio entre lo público y lo privado, lo hará el sábado en Oporto. Además de la elección del nuevo líder del PS, quienes acudan a votar podrán también elegir a la nueva presidenta de las Mujeres Socialistas --con Elza Pais como principal favorita- y a 1.400 delegados para el congreso del partido que se celebrará en Lisboa el 5, 6, y 7 de enero. Está previsto que los primeros resultados se conozcan cerca de la media noche del sábado al domingo. Estos se darán a conocer en la sede principal del partido en Lisboa, por parte del presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Pedro do Carmo, informa el portugués 'Diário de Noticias'. OPERACIÓN 'INFLUENCER' Costa presentó su dimisión el 7 de diciembre, después de que su nombre apareciera en el último párrafo del informe de la Fiscalía sobre la operación 'Influencer', que investiga varios posibles delitos de corrupción, entre ellos el de tráfico de influencias, que es el que afectaría al líder de los socialistas. La acusación sostiene que Costa habría incurrido en un supuesto delito de tráfico de influencia al desbloquear la concesión de un contrato público para construir un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas. A la espera de que se conozcan mayores detalles, la Fiscalía dice que Costa intervino en favor de la empresa Start Campus para que lograra un contrato público para construir un centro de datos en la localidad de Sines. No obstante, ha reconocido que hubo una "confusión" en la transcripción de esos audios y que el António Costa del que se hablaba era el ministro de Economía, António Costa Silva. Además de este asunto, la operación 'Influencer' también investiga otras supuestas irregularidades en varias concesión para la exploración de litio y la producción de energía a través de hidrógeno. Entre los señalados está Joao Galamba, quien dimitió como ministro de Infraestructuras varios días más tarde que Costa. En total fueron ocho personas las acusadas por la Fiscalía, cinco de las cuales entraron en prisión, si bien días después un tribunal revocó la medida dejándoles en libertad, además de reducir los cargos hasta dejar solo el de tráfico de influencias al considerar "desproporcionadas" y sin fundamento las acusaciones.