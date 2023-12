Carlos Alcaraz recibe el premio de la ATP a la deportividad

El tenista español Carlos Alcaraz fue reconocido este viernes con el premio 'Stefan Edberg' a la deportividad por la ATP, mientras que el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, y el italiano Jannik Sinner acapararon los galardones. Alcaraz salió votado por sus propios compañeros de circuito en un premio que reconoce el juego limpio, la profesionalidad y la integridad dentro y fuera de la pista, y que recibieron ya otros españoles como José Higueras (1983), Àlex Corretja (1996, 1998) y el cinco veces ganador Rafael Nadal (2010, 2018-21). "Me siento muy feliz por ganar el Premio Stefan Edberg a la Deportividad. Me hace especial ilusión por ser un premio decidido por mis compañeros en el circuito. Significa mucho para mí, os doy las gracias a todos", dijo el murciano en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP. El tenista español, de 20 años, ganó este 2023 seis títulos, entre ellos su segundo 'Grand Slam', Wimbledon. El de El Palmar también se impuso en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Londres (Queen's Club). Por otro lado, Djokovic recibió el galardón del número uno a final del año, una posición que logró por octava vez en su carrera, un récord de la ATP, tras un 2023 en el que alcanzó los 24 'grandes' al triunfar en Australia, Roland Garros y US Open. El premio a la 'mayor progresión' fue para Sinner, después de ganar cuatro títulos, entre ellos su primer Masters 1.000, en Toronto, además de llegar a la final de la Copa de Maestros. El italiano, de 22 años, también recibió el premio de 'jugador favorito de los aficionados'. Los entrenadores de Sinner, Darren Cahill y Simone Vagnozzi, recibieron el galardón de su categoría. Por otro lado, el alemán Jan-Lennard Struff fue premiado por el 'mejor regreso' a la acción, ya que empezó el año como número 150 del mundo y lo terminó en el 25. Además, el francés Arthur Fils fue reconocido como la mayor irrupción en el circuito y el canadiense Felix Auger-Aliassime, por su labor humanitaria fuera de las pistas.