Yaks domesticados hace 2.500 años según evidencia arqueológica y de ADN

Evidencia arqueológica y genéticamente confirmada de yak doméstico encontrada en el Tibet, que data de hace 2.500 años, se ha convertido con diferencia en el registro más antiguo conocido. Un equipo internacional de investigadores se concentró en esta fecha utilizando ADN antiguo de un solo yak macho que vivía junto con ganado doméstico e híbridos de yak-ganado en un asentamiento conocido como Bangga, una comunidad en la meseta tibetana del sur ubicada a una altura de aproximadamente 3.750 metros sobre el nivel del mar. "Muchos estudiosos han especulado que el yak fue domesticado por primera vez en las regiones de gran altitud de la meseta tibetana", dijo en un comunicado Xinyi Liu, profesor asociado de arqueología en Artes y Ciencias de la Universidad de Washington en St. Louis. "Fue una especulación bien informada, pero hasta el momento no ha habido pruebas sólidas de ello", añadió. "Esta es la primera evidencia respaldada tanto por la arqueología como por el ADN antiguo". Los yaks salvajes, que alguna vez estuvieron muy extendidos en la meseta tibetana, ahora están catalogados como "vulnerables" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y se estima que sólo quedan entre 7.500 y 10.000 individuos maduros en estado salvaje. Los yaks domesticados, sin embargo, prevalecen en gran parte del mundo. Se estima que sólo en las tierras altas de Asia viven entre 14 y 15 millones de ejemplares. Los científicos han rastreado previamente los orígenes de otras especies bovinas domésticas que se encuentran en Asia. Esto incluye el ganado taurino que se encuentra principalmente en Europa y zonas templadas de Asia; ganado indicino, o cebú, que se encuentra principalmente en la India y zonas tropicales de Asia; y búfalos de agua en el este y sudeste de Asia. "El yak sigue siendo una investigación abierta", afirmó Liu. "La identificación de yaks domésticos y de híbridos de yak-ganado en Bangga no sólo es esencial para comprender el origen de esta carismática criatura, el yak, sino que también nos informa en general sobre las vías de domesticación de los animales, en las que el flujo de genes entre poblaciones relacionadas se aprecia cada vez más", dijo. Bangga es uno de los primeros asentamientos agropastorales de la meseta tibetana meridional y el único sitio de la región con abundantes restos de animales que han sido excavados sistemáticamente en las últimas décadas. Este trabajo en Bangga, dirigido por Hongliang Lu de la Universidad de Sichuan, ha proporcionado a los científicos una visión de la vida cotidiana en elevaciones extremadamente altas hace entre 3.000 y 2.000 años, aportando un excelente impulso para mejorar nuestro conocimiento sobre la antigua región del Himalaya. Las excavaciones en Bangga también ofrecen una oportunidad única de explorar la historia de los primeros yaks, el ganado y sus híbridos. Para este estudio, Liu y sus compañeros arqueólogos se asociaron con genetistas ganaderos. El equipo utilizó secuenciación de ADN antiguo, así como análisis zooarqueológicos y mediciones de radiocarbono para ayudar a responder preguntas que no podían resolverse únicamente con análisis de campo. "Nuestra investigación en Bangga es un buen ejemplo de la naturaleza transdisciplinaria e internacionalmente colaborativa de la arqueología del siglo XXI", afirmó Liu. A partir de más de 10.000 piezas de huesos de mamíferos recolectadas en Bangga, Zhengwei Zhang, ex alumno de la Universidad de Washington y ahora investigador postdoctoral en la Universidad de Sichuan, identificó y clasificó 193 especímenes pertenecientes al género Bos, un grupo que incluye todo el ganado doméstico, cebúes y yaks, así como sus progenitores salvajes, los uros. Posteriormente, los investigadores seleccionaron cinco huesos bien conservados de estas muestras de Bos para secuenciarlos en busca de ascendencia genómica completa. El trabajo de secuenciación fue dirigido por Ningbo Chen y Chuzhao Lei, dos destacados genetistas de la Universidad Northwest A&F que se especializaron en la domesticación de Bos. El análisis genético reveló que sólo uno de los huesos antiguos procedía de un yak, un individuo macho, mientras que los otros cuatro huesos eran de hembras de ganado taurino. Incluso descubrir que el ganado era taurino fue una sorpresa, dijo Liu, ya que Bangga se encuentra cerca del Himalaya y dentro del área de distribución de los cebúes y los uros indios, que no se encontraron en Bangga. En cambio, el ganado pertenecía al linaje taurino que fue introducido en la región desde Anatolia a través de la ruta de la seda y la meseta tibetana del norte. Un análisis adicional ayudó a aclarar que el hueso del yak macho era verdaderamente una variante doméstica, y no simplemente un hueso de un yak salvaje que los cazadores habían matado y traído al asentamiento como alimento. Los investigadores también vieron evidencia de hibridación entre las dos especies. La investigación se ha publicado en Science Advances.