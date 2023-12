Pipper, el perro influencer, nuevo embajador de Allianz Seguros

En una época en la que las redes sociales conviven con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los influencers se han vuelto en nuestro mejores amigos... personas a las que seguimos para estar a la última de todas las tendencias y entretenernos con sus rutinas diarias para, en algunas ocasiones, copiar hábitos. Además de estas personalidades, hay varias mascotas que han conseguido tener un número importante de seguidores en estas plataformas, es el caso de Pipper, el perro influencer de viajes, que seguro conocerás por ser protagonista de programas de televisión en los que podemos verle recorriendo España junto a su dueño. Se trata del primer perro turista que ha dado la vuelta al país visitando más de 100 destinos turísticos de primer orden a lo largo de 60.000 km junto a su cuidador, Pablo Muñoz Gabilondo. Además, protagoniza el programa semanal 'Pipper en ruta' en La 2 de TVE y la serie de cómics para niños 'Las aventuras de Pipper'. Y... no todo son cámaras, ya que también ha sido protagonista de 'España con perro. 200 planes con tu mejor amigo', el primer libro que radiografía el turismo 'pet friendly' en todas las provincias españolas. Un perro incansable que necesita de un seguro que cubra los daños que pueda ocasionar en estas escapadas... por ello, Pipper está de enhorabuena. Además del cariño que recibe por sus fieles seguidores, ahora ha sido elegido por Allianz Seguros como nuevo embajador perruno de la marca, por lo que dispondrá del seguro de responsabilidad civil que la aseguradora tiene para estas mascotas... ¿quieres saber más? Si también tienes un perro, estate muy atento. El can, de la raza parson russell terrier, informará a través de los diferentes canales de Pipper on tour sobre los beneficios que un seguro de responsabilidad civil reporta en diferentes situaciones cotidianas en la vida de un perro y su dueño, mientras sigue recorriendo la geografía nacional. Una colaboración que se fundamenta, además, en valores compartidos con Allianz como el foco en la protección y respeto al medio ambiente y los animales o la responsabilidad a la hora de compartir la vida con una mascota. En este caso, la misión de Pipper es concienciar a la sociedad para lograr la integración de perros educados en los espacios públicos, como transportes, hostelería, atracciones turísticas... como ya ocurre en otros países europeos. El seguro para perros con responsabilidad civil de Allianz cubre los daños que puede provocar tu mascota a terceros, tanto lesiones corporales a otra persona como daños materiales. En caso de que el can cause algún desperfecto, provoque algún accidente o muerda a una persona, este seguro se hará cargo de los gastos relacionados con la indemnización... ¡una maravilla! Los datos no engañan: en España hay más perros que niños menores de 14 años, 9.280.823 frente a 6.689.607 (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía e INE) y, además, ya sabes que es obligatorio tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que proteja a canes y dueños... ¿qué mejor manera de disfrutar de tu mascota que viajando sin límites y con la máxima tranquilidad gracias al seguro de Allianz?