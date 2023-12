Los 'blues', al sol y con cerveza

Sevilla, 14 dic (EFE).- Cientos de hinchas del Rangers de Glasgow tiñen del azul de sus camisetas el centro de Sevilla en el día en el que se juegan contra el Betis en el Benito Villamarín un duelo decisivo para pasar como líderes de la fase de grupos de la Liga Europa, y, en la espera, nada mejor que dejar discurrir el tiempo al sol con cerveza.

Los 2.500 aficionados 'puritanos' que se esperan para el partido se han encontrado este jueves con uno de esos días del otoño de Sevilla en el que hace frío para los sevillanos pero en los que se está muy bien al 'solito', con una temperatura de unos quince grados que invita a estar y, a los que llegan con 'afición', a beber hasta el partido.

No en balde, los hinchas escoceses llegan para apoyar a su equipo en una noche europea en Sevilla clave para la clasificación y el liderato del Grupo C, ya que ambos equipos aún no tienen seguro el pase a la siguiente fase, pues los verdiblancos llegan con nueve puntos por los ocho del Rangers y siete del Sparta checo.

El amargo precedente de la final de la Liga Europa de 2022 perdida en el Sánchez Pizjuán por el Rangers ante el Eintracht de Fráncfort alemán en los penaltis no ha arredrado a la hinchada protestante a la hora de seguir a su equipo y lo ha hecho como suele, ruidosa, festiva y trasegadora.

No son pocos los sevillanos que, de natural frioleros, con un café y una tostada en la mano, miran con estupor a quienes a esas horas ya están con la cerveza. No en balde el sol de Sevilla y la temperatura hacen que convivan los abrigos de los lugareños con las camisetas de manga corta de los escoceses.

Tampoco es baladí para el estupor local el tamaño, ya que no es lo mismo la dosis sevillana de la cerveza, desde la modesta cañita al 'tanque', que no llega a un tercio, que esas enormes pintas que casi enarbolan los escoceses en sus momentos de mayor euforia, que son enormes, de más medio litro.

Y lo que les queda hasta las nueve de la noche en que se juega el partido será creciente en cánticos y animación, pese a que el partido ha sido declarado de alto riesgo y cerca de 400 policías, entre ellos 325 agentes de la Nacional, 54 de la Local y dos de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, velarán por su seguridad.

Los primeros aficionados del Rangers ya se hicieron notar en la noche del miércoles en zonas céntricas como las plazas de San Francisco y Nueva, las de las dos fachadas del Ayuntamiento hispalense, en las que una de las terrazas ya parece que se ha convertido en sede de las hinchadas europeas que llegan a la ciudad.

De aperitivo, los blues ya celebraron la eliminación de la Liga de Campeones de su eterno rival, el Celtic, pese a su inservible victoria ante el Feyenoord holandés por 2-1, aunque ya desde primeras horas de este jueves se ve a la hinchada escocesa deambular ligera de ropa, al sol y con la vista en el duelo del Villamarín.

La afición escocesa es de natural trasegadora, pacífica y ruidosa, aunque las idiosincrasias generales de las hinchadas suelen quedar desvirtuadas por la existencia de grupos ultra que, como ya ocurrió en la ida en Glasgow o en la final del Sánchez Pizjuán, siempre tienen su dosis de protagonismo buscado.

Por ello, se espera en Sevilla un importante despliegue policial para evitar posibles altercados entre aficionados o alteración del orden público en las horas que quedan para el partido y en los desplazamientos desde el centro de la ciudad hasta el estadio Benito Villamarín, una distancia aproximada de unos cinco kilómetros.

Hasta que se pongan en marcha hacia el barrio de Heliópolis, el Banco de España ubicado en la Plaza de San Francisco puede ser una perfecta metáfora de lo que pueden ser las cuentas escocesas de tantas horas al sol y con tantas 'scottish pints' en la mano. EFE

