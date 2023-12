Lino, objetivo selección

Madrid, 14 dic (EFE).- "La selección es uno de mis objetivos, tengo ese sueño, tengo que trabajar mucho para llegar ahí", proclamó el extremo brasileño, carrilero en el Atlético de Madrid, Samuel Lino, el mejor jugador del partido de la Liga de Campeones contra el Lazio, el mejor asistente y la sensación rojiblanca del curso, con cuatro goles y cinco pases decisivos.

"Para estar ahí, en la selección, la exigencia es muy grande, hay muchos buenos jugadores y tengo que trabajar para llegar hasta ahí", abundó el futbolista, consciente de la tremenda competencia para superar ese desafío y ser convocado con Brasil, aún más en una posición como la suya, donde figuran estrellas mundiales jóvenes como Vinicius Júnior (Real Madrid) y Gabriel Martinelli (Arsenal). De 23 y 22 años, respectivamente.

Y a los que, numéricamente, mirá de tú a tú en esta mitad de curso; cerca del madridista, que ha marcado dos goles más (6) y ha dado uno menos (4), aunque con 126 minutos más de juego que el atlético, y por encima del 'gunner', autor de cuatro tantos y dos asistencias en 1.377 minutos, con ambos jugando como extremos, mientras Lino lo hace de carrilero, con mucha más exigencia defensiva, con menos libertad ofensiva.

"Me estoy encontrado bien ahí. El entrenador me está ayudando, el equipo me viene ayudando. Quiero disfrutar lo máximo en esa posición, me estoy adaptando y estoy mejorando. Ayudar en defensa y en ataque, estar siempre en carrera, no parar y los goles y las asistencias vienen después. Lo más importante es dar todo de mí en el campo, porque el equipo necesita eso, la ayuda de todos", valoró al término del choque contra el Lazio.

Ahí compite por la titularidad con Rodrigo Riquelme. Lino ha sido titular en nueve choques. Su compañero, en ocho.

"Es muy buena esa competencia para el equipo, con la exigencia de más partidos como el que hizo Lino, porque lo tiene; más goles, porque tiene que hacer goles de la misma manera que le exigimos a Riquelme y que necesitamos los goles de Saúl, Llorente, Rodrigo (De Paul), Molina... Jugadores que tienen que dar al equipo goles más allá de su juego, porque tenemos situaciones de peligro con registros para que ellos puedan marcar. Ojalá pueda mantener esa competencia que nos va a hacer mejores a todos", expresó Diego Simeone, su entrenador en el Atlético de Madrid.

Lino es el tercer mejor goleador del Atlético en esta temporada, a la altura de Ángel Correa, y sólo por detrás de Antoine Griezmann y Álvaro Morata; logra más del doble de goles de su parámetro de tantos esperados y es el mejor pasador del conjunto rojiblanco de la campaña.

Aún no ha sido internacional por su país el jugador nacido hace casi 24 años (su cumpleaños es el próximo 23 de diciembre) en Santo André, en Sao Paulo, que surgió para el fútbol profesional desde el Sao Bernardo, antes de saltar al Gil Vicente portugués cuando tenía 20 años para jugar desde 2019-20 a 2021-22 y llamar la atención del Atlético.

Cedido el primer año al Valencia (41 partidos, 36 de titular, con ocho goles y dos asistencias y una actuación clave en la permanencia de ese equipo el pasado curso), ahora despunta en el conjunto rojiblanco a las órdenes de Diego Simeone.

Desde el Mundial de Qatar 2022 en adelante, ya terminada la era Tite con la dolorosa eliminación de Brasil en los penaltis de los cuartos de final contra Croacia, han sido tres los jugadores empleados como extremos en Brasil, ya fuera en los primeros compromisos con Ramón Menezes de seleccionador o con el actual Fernando Diniz. Vinícius es el numero uno, con cinco de los nueve choques. Los otros cuatro fue baja por lesión.

Mientras se espera la llegada de Carlo Ancelotti, el actual entrenador del Real Madrid, Diniz ha contado con el propio Vinicius en las fechas FIFA de junio y octubre y con Gabriel Martinelli el pasado noviembre, en las derrotas 0-1 con Argentina y 2-1 con Colombia, además de la alternativa de Rodrygo Goes en las victorias de septiembre ante Bolivia (5-1) y Perú (0-1), porque Vinícius estaba lesionado.

Vinícius y Martinelli son dos opciones hoy por hoy por encima de Lino, por más que el extremo del Atlético haya lucido en este comienzo de temporada a las órdenes de Diego Simeone. Ha marcado cuatro goles y ha dado otros cinco en sus 15 choques de este curso, nueve de ellos como titular, con un desborde deslumbrante... Y un objetivo: la selección brasileña.

Iñaki Dufour