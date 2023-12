Jueves, 14 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

ECUADOR CORRUPCIÓN

Detenido el presidente de la Judicatura de Ecuador dentro de una presunta gran trama de corrupción

Quito (EFE).- El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, fue detenido este jueves como parte de una presunta gran trama de corrupción con infiltraciones del narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial, y que involucra a 30 investigados, entre altos jueces, fiscales, policías, abogados y criminales. En un mensaje publicado en redes sociales, la fiscal general, Diana Salazar, anticipó que formulará cargos por presunta delincuencia organizada contra Terán y 30 personas investigadas dentro del bautizado como caso 'Metástasis', llamado así por la extensión de esta aparente trama de corrupción en diferentes niveles del Estado.

EEUU BIDEN

La Cámara Baja de EEUU formaliza la investigación de juicio político contra Biden

Washington (EFE).- La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este miércoles formalizar la investigación de juicio político ('impeachment') lanzada por los conservadores contra el presidente, Joe Biden. Esas pesquisas se habían abierto en septiembre de forma unilateral por el entonces presidente de ese hemiciclo, Kevin McCarthy, y los republicanos esperan ahora que su validación por 221 votos a favor y 212 en contra les facilite el acceso a información, documentos y testimonios. Los republicanos tienen en su punto de mira los supuestos negocios de la familia Biden con "adversarios" del país como China, aprovechando sus lazos políticos. Biden acusó a los republicanos de estar atacándolo con "mentiras".

ISRAEL PALESTINA

Al menos tres palestinos muertos en Cisjordania ocupada en una operación israelí

Jerusalén (EFE).- Al menos tres palestinos murieron en una operación del Ejército israelí en Cisjordania ocupada, informó este jueves el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina. "Un joven murió a causa de sus heridas como resultado de la agresión de ocupación en curso en Yenín por tercer día consecutivo", aseguró el ministerio en un comunicado. El número de muertos desde el pasado martes en Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, en intervenciones del Ejército israelí alcanza los once, de acuerdo a esta fuente. La cifra de muertos este año en Cisjordania ocupada se eleva a 493, la más alta desde 2022, en el pico de violencia de la Segunda Intifada.

ISRAEL PALESTINA

Familias de secuestrados por Hamás en Gaza critican la "indiferencia" de Netanyahu

Jerusalén (EFE).- El foro de familias de secuestrados por Hamás en Gaza reclama al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que impulse negociaciones para liberarlos, cansadas de su "indiferencia". Los familiares expresaron en un comunicado difundido la pasada noche su malestar por "el rechazo" del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, Mosad, a negociar en Catar un nuevo acuerdo para liberar rehenes, al tiempo que criticaron que no se haya atendido su petición para reunirse con el jefe de Gobierno ni con su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Israel ha confirmado que quedan 135 rehenes en Gaza en manos del grupo islamista Hamás y otras milicias, 19 de ellos ya fallecidos.

ISRAEL PALESTINA

EEUU responde a un ataque de los rebeldes hutíes contra un buque en el mar Rojo

El Cairo (EFE).- EEUU respondió este miércoles a un ataque llevado a cabo por los rebeldes chiíes hutíes en el mar Rojo contra un buque cisterna de bandera de las Islas Marshall y destruyó un dron lanzado desde territorio de los insurgentes que no provocó víctimas, informó hoy el Comando Central de EE.UU. Los insurgentes yemeníes, cuyo movimiento está respaldado por Irán, "dispararon un par de misiles contra el buque" al no conseguir abordar el barco, pero "no dieron en el blanco", se apunta en la nota. Agregó que al responder a la llamada de socorro del buque cisterna, el destructor "derribó un vehículo aéreo no tripulado lanzado también desde zonas controladas por los hutíes" que se dirigía "directamente" hacia el destructor estadounidense y "fue derribado en defensa propia".

UCRANIA GUERRA

Rusia lanza otra ronda de ataques contra Ucrania de más de 40 drones Shaheds

Kiev (EFE).- Rusia ha lanzado desde la tarde de ayer contra territorio ucraniano otra ronda masiva de ataques con drones en la que empleó más de cuarenta Shaheds, los aparatos kamikaze no tripulados que adquiere de Irán. Según el balance oficial de Kiev, ofrecido por la Fuerza Aérea, las defensas ucranianas lograron derribar 41 de los 42 drones Shahed utilizados por Rusia en las últimas horas. La región de Odesa (sur) fue el principal objetivo de los ataques. El Estado Mayor de Kiev informó también hoy de que Rusia perdió el miércoles a lo largo del frente 1.300 soldados, en una nueva jornada de bajas masivas marcada por las decenas de ataques contra posiciones ucranianas en el este y el sureste. Rusia intenta rodear a las tropas ucranianas que defienden la localidad de Avdivka, cerca de la ciudad ocupada de Donetsk, con un gran número de efectivos y técnica militar.

LIBERTAD PRENSA

El número de periodistas muertos en México baja, pero es la zona más peligrosa tras Gaza

París EFE).- Cuatro fueron los periodistas asesinados en México en 2023, lo que supone un descenso respecto a los 11 de 2022, pero el país se mantiene como el más peligroso en zona de paz para ejercer la profesión periodística y en el cómputo global solo fue superado por Palestina, donde 13 periodistas perdieron la vida. México concentra el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, que registró un total de 6 muertes a nivel continental, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este jueves. Como país, tiene también la mayor tasa de muertes en el último lustro (46) y actualmente sus 31 profesionales de la prensa desaparecidos representan más de un tercio de los periodistas en paradero desconocido de todo el planeta. El año 2023 se cierra con la cifra de 45 periodistas asesinados en todo el mundo.

EEUU DEFENSA

El Senado de EE.UU. aprueba un presupuesto para Defensa de 814.756 millones de euros

Washington (EFE).- El Senado de EEUU dio luz verde este miércoles a un presupuesto de Defensa de 886.000 millones de dólares, que incluye un aumento del salario para los militares, al igual que fondos de ayuda para Ucrania e Israel. El proyecto, aprobado con 87 votos a favor y 13 en contra, autoriza un aumento de 28.000 millones de dólares en el presupuesto para el Pentágono, en comparación con el año fiscal 2023. El presupuesto, que pasará ahora a votación en la Cámara de Representantes, también incluye 11.500 millones de dólares para combatir la influencia china en el mar de la China meridional y 800 millones de dólares para Ucrania.

BRASIL JUSTICIA

Lula convierte a su ministro de Justicia en juez del Supremo con el aval del Senado

Brasilia (EFE).- El Senado brasileño aprobó este miércoles la nominación del ministro de Justicia, Flávio Dino, un político y jurista de la máxima confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar la plaza vacante en la Corte Suprema. La candidatura recibió 47 votos a favor y 31 en contra en el pleno de la Cámara Alta. El de Dino es el segundo nombre para el Supremo escogido por Lula desde que regresó al poder, el 1 de enero, tras lograr colocar en la corte a mediados de año a su antiguo abogado personal, Cristiano Zanin, que lo sacó de la cárcel en el marco de los procesos por corrupción que luego fueron anulados.

JAPÓN GOBIERNO

Dimiten en bloque los ministros nipones involucrados en un escándalo de fondos irregulares

Tokio (EFE).- Los cuatro ministros japoneses que se han visto involucrados en un escándalo de financiación irregular y cobros en negro en el seno del partido gobernante presentaron hoy su dimisión en bloque, horas antes del nombramiento de sus sustitutos. El portavoz gubernamental y número dos del Gobierno, Hirokazu Matsuno; el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura; el titular de Interior, Junji Suzuki, y el de Agricultura, Ichiro Miyashita, presentaron este jueves su carta de renuncia al primer ministro, Fumio Kishida, tras días de rumores. El escándalo ha desatado una crisis de Gobierno en la ya maltrecha gestión de Kishida, cuyos índices de aprobación están bajo mínimos.

AUSTRALIA JUSTICIA

Anulan la condena de madre australiana que pasó 20 años presa por la muerte de sus hijos

Sídney (Australia) (EFE).- Un tribunal australiano anuló este jueves las condenas impuestas a Kathleen Folbigg, quien pasó dos décadas en la cárcel por el asesinato de sus cuatro bebés y fue indultada en junio pasado después de que una revisión de su caso determinara que existían dudas razonables sobre su culpabilidad. La australiana, de 56 años, -cuyo caso fue reabierto en 2021 a raíz de una investigación coordinada por una científica española que vinculaba los decesos a fallos genéticos- fue condenada en 2003 a 40 años de prisión, rebajados a 30 años en 2005, por la muerte de sus hijos (Caleb, Patrick, Sarah y Laura) entre 1989 y 1999, cuando éstos tenían entre 19 días y 18 meses. "Esperaba y rezaba para que algún día pudiera estar aquí con mi nombre limpio", declaró Folbigg tras conocer el fallo. EFE

