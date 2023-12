Jorge Martín: “Quiero ganar el título mundial la próxima temporada”

Madrid, 14 dic (EFE).- A sus 25 años, Jorge Martín (San Sebastián de los Reyes, Madrid) ha logrado el subcampeonato de MotoGP 2023 y vive el mejor momento de su carrera deportiva. Como uno de los pilotos más prometedores de la competición, vencedor de la Copa Red Bull (2014) y de Moto 3 (2018), esta temporada estuvo a un solo paso de convertirse por primera vez en campeón del Mundo de MotoGP. Solo tres semanas más tarde ya tiene claro su objetivo de cara a la próxima campaña, ya que para él no es suficiente con competir: “Lo que quiero es ganar”.

Un resultado agridulce para el piloto madrileño, que peleó hasta la última carrera por el título mundial, pero que una serie de infortunios a lo largo de la temporada, sumados al problema con el neumático trasero de la moto en la penúltima cita de campeonato en Qatar, le hicieron perder puntos importantes ante el actual número uno: el italiano Pecco Bagnaia.

“Ha sido un año muy largo. Está claro que si hubiese ido igual de rápido desde principio de año, como lo fui a partir de Misano, hubiese sido muy diferente. A principio de año me costó más encontrar esa velocidad como lo hice a final de año, y ahí me fui dejando puntos. Tuve mucha presión y las consecuencias de ir por detrás provocaron el error”, confesó el español en una entrevista con EFE.

Asimismo, el piloto mostró su descontento con lo sucedido en Qatar: “Me sorprendieron las declaraciones de Taramasso. Más que nada por dejarme a mí como que piloté mal, cuando no fue así. Dime, ¿qué piloto has visto en los últimos años que le haya derrapado en la salida en seco?”, confesó.

Tres semanas más tarde de la última carrera del campeonato, y menos de veinticuatro después de la presentación del documental que narra su trayectoria deportiva desde sus inicios (“Martinator, voluntad de hierro”), Jorge Martín repasa con EFE su rendimiento a lo largo de la temporada, el problema de los neumáticos en Qatar, sus objetivos de cara a la temporada que viene, su equipo…

PREGUNTA : ¿Qué le ha parecido su documental “Martinator: Voluntad de hierro” presentado ayer?

RESPUESTA: Estoy muy contento porque ha sido un año para enmarcar. El documental es muy chulo, no lo había visto, nunca había ido a una 'premier', era mi primera, y fue para un documental mío. El resultado en el campeonato del mundo ha sido el que hemos podido conseguir. Igualmente estoy muy orgulloso y agradecido. Al final ha sido un año bonito. La consecuencia ha sido el documental.

P: Peleó hasta la última carrera por el título mundial, y una serie de circunstancias le han impedido ganarlo. No solo ha sido el problema del neumático en Qatar… ¿cuáles cree que han sido los momentos en los que ha cedido más terreno a sus rivales?

P: Usted es muy explosivo en las carreras a sprint, aunque en las carreras largas Pecco Bagnaia al final le acabó superando…

R: Al final eso es experiencia. Con los años acabaré mejorando. La carrera a sprint es pura velocidad. En cambio, en la carrera del domingo tienes muchas cosas que gestionar: las gomas, la gasolina… Probablemente Pecco, de sábado a domingo, da un gran paso. Es un punto que tengo que mejorar para el año que viene.

P: ¿Es un punto del piloto a mejorar o también tiene algo que ver la fábrica?

R: Es un poco todo. La fábrica en su caso te puede ayudar incluso a dar un paso más. Tienen más datos, y creo que tienen más información de la que tengo yo, pero pienso que mi equipo es capaz de poder hacerlo solo el año que viene.

P: En el aeropuerto de Doha nos encontramos con Gino Borsoi y no estaba muy contento con los neumáticos en Qatar, ¿comparte su opinión?

R: No puedo estar contento cuando gano el sábado saliendo quinto y el domingo parece que se me ha olvidado pilotar. Sobre todo me sorprendieron las declaraciones de Taramasso. No tanto en ese momento, ni en Valencia, que ya me comunicó Michelin que algo pasaba en la goma, sino esas declaraciones que no entendí después de haberme dicho que había algo.

Más que nada por dejarme a mí como que piloté mal cuando no fue así. Dime ¿qué piloto has visto en los últimos años que le haya derrapado en la salida en seco?

P: ¿Cree que puede mejorar el resultado de la pasada temporada o será más complicado con la incorporación de grandes pilotos como Marc Márquez?

R: Mi voluntad y mis ganas van a ser las mismas. Lo daré todo para hacerlo lo mejor posible. Creo que puede ir a mejor y que la experiencia que he conseguido este año gracias a las carreras con mucha presión a las que me he enfrentado. Quizás esta temporada no he sabido manejar ciertas emociones pero eso me puede ayudar en el futuro. Es un año interesante en el que poder batirme con Marc y con Pecco. Si consigo ganarles, me consagraré ya como uno de los mejores pilotos de Moto GP.

P: ¿Su objetivo es pelear por el título mundial?

R: Mi objetivo es ganarlo, luego ya veremos. A raíz de ahí habrá carreras interesantes con muchos pilotos. Estamos en una época en la que hay mucha igualdad, y es muy fácil vernos siempre pelear juntos.

P: La gente compara su pilotaje con el de Marc Márquez…

R: Me sorprendió el estilo. No es idéntico, hay cosas diferentes. Marc tiene un paso por curva que es impresionante. Sobre todo en la entrada a las curvas y será un punto donde nos tenemos que esforzar. Ducati siempre ha sido una moto más de “stop and go”, pero igual Marc hace que cambiemos un poco ese estilo, aunque, a nivel de frenada, el uso del freno de atrás es bastante similar.

Lucía Glez Vega y Tito Lladós