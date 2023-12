Israel asegura que las imágenes sobre palestinos detenidos en Gaza "no deberían haberse tomado ni difundido"

Israel ha asegurado a las autoridades estadounidense que las imágenes sobre palestinos detenidos por el Ejército israelí en la Franja de Gaza "no deberían haberse tomado ni difundido" y que estaban registrando a estas personas para asegurarse de que "no suponían ningún peligro" para sus fuerzas, según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. "Lo que nos han informado es que llevan a cabo registros de las personas detenidas en Gaza para asegurarse de que no llevan chalecos suicidas, de que no tienen otras armas y de que no suponen ningún peligro para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Sin embargo, nos han dejado claro que estas fotografías no deberían haberse tomado ni deberían haberse difundido", ha declarado Miller durante una rueda de prensa. Además, las autoridades israelíes "han dejado claro" que no van a volver a proceder de esta manera y que, en caso de llevar a cabo más registros, devolverán las prendas "inmediatamente". Estas declaraciones hacen referencia a las imágenes grabadas por residentes y periodistas, y publicadas por medios palestinos, que muestran a decenas de detenidos hacinados, despojados de gran parte de sus prendas, con los ojos tapados y las manos atadas. En los días anteriores, tanto Miller como el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, habían mostrado su preocupación por las imágenes, que calificaron de "inquietantes".