Instagram refuerza el uso de la IA para mejorar la detección automática de spam y falsos seguidores

Instagram ha anunciado un conjunto de nuevas herramientas con las que espera que los usuarios limiten las interacciones no deseadas "de manera fácil y proactiva", unas características para las que ha reforzado el uso de la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de mejorar la detección automática de spam y falsos seguidores, entre otras opciones. La compañía es consicente de que los creadores ven como un obstáculo el "tener que dedicar tiempo a eliminar comentarios spam" de publicaciones, en lugar de emplear ese tiempo en interactuar con sus audiencias. Con el objetivo de acabar con este tipo de interacciones no deseadas, ha desarrollado nuevas herramientas que se implementarán en las próximas semanas, que vienen acompañadas con una actualización de su trabajo por mantener la transparencia en la plataforma. Con el empleo de la IA, la red social ha indicado que estas herramientas permiten la eliminación masiva de seguidores de 'spam' y bots y el rechazo masivo de etiquetas de 'spam', según ha informado en un comunicado. De esta manera, todas las cuentas sospechosas de spam o 'bots' que figuren como seguidores de cuentas legítimas se filtrarán automáticamente en una bandeja de entrada separada de la ya habilitada para su revisión. En caso de que los usuarios determinen que la aplicación ha introducido en ella una cuenta que no es spam, puede aprobar la solicitud y se añadirá a los segudiroes de su cuenta. Por el contrario, si considera que todos los contactos que ha reunido en este apartado son 'bots', Instagram habilitará un botón para 'Eliminar todos los seguidores de spam'. Por otra parte, Meta ha implementado una herramienta que permite revisar las etiquetas que puedan ser 'spam' para eliminarlas de forma masiva sin tener que revisar cada una de forma individual. Aquellas que no se borren manualmente, no obstante, desaparecerán de forma automática en un plazo de 30 días. Asmismo, Meta está probando a ocultar visualizaciones de historias que considea que pueden tratarse de 'spam', lo que "reducirá la capacidad de estos usuarios no deseados de interactuar directamente con los usuarios a través de la participación de la historia". La firma tecnológica tambiénn está reforzando su capacidad para detecar y ocultar comentarios 'spam' actualizando su filtrado avanzado de comentarios, para marcar también los que considera sospechosos de ser ilegítimos. Finalmente, ha indicado que está introduciendo una serie de notificaciones con las que busca informar a los creadores cuando no estén cumpliendo las recomendaciones de la plataforma o sus pautas de la comunidad. Estas están destinadas a ofrecer más contecto "para tomar una decisión informada sobre conservar o eliminar el contenido", ha señalado para concluir este comunicado, donde ha recomendado verificar con frecuencia el estado de la cuenta para garantizar su correcto funcionamiento.