FASFE solicita medidas cautelares para que la afición del Betis pueda entrar al Reale Arena

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) ha presentado una reclamación al gobierno vasco que incluye la adopción excepcional de medidas cautelares y que los aficionados del Real Betis Balompié que adquirieron sus entradas o aquellos que quieran hacerlo puedan acudir al Reale Arena. "Para el partido Real Sociedad-Real Betis del domingo 17 la Real Sociedad no envía entradas al Betis para distribución entre sus aficionados, ha cancelado la venta on-line, anulando las entradas ya compradas por seguidores de fuera de Euskadi y niega las entradas en taquilla a los seguidores forasteros", dice FASFE. La Federación explica en un comunicado que ha tenido "varias infructuosas gestiones con la Real Sociedad", por lo que ha denunciado al cuadro 'txuri-urdin' "por negar el derecho de adquirir entradas para un espectáculo público a aficionados sobre los que no pesa ninguna sanción para ello y que no suponen ningún riesgo de seguridad". "Hace pocos días, el club donostiarra comunicó que no enviaría entradas al Real Betis para su distribución entre sus socios pese a formar parte del acuerdo de 17 clubes de Primera División que se han comprometido a facilitar 300 entradas a un máximo de 30 euros para las aficiones visitantes", recuerda.