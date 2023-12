Fabiola Martínez explica la ausencia de Bertín Osborne en los Premios Dona2 de su fundación

Este miércoles, Fabiola Martínez presidía la entrega de la primera edición de los premios Dona2 de la Fundación Bertín Osborne y lo hacía sin la presencia de su exmarido, que está inmerso en varias polémicas por el embarazo de Gabriela Guillén. Allí hablábamos con Fabiola y nos explicaba que la ausencia de Bertín se debía a que "está grabando en Sevilla y no conseguí cuadrar las agendas", pero nos aseguraba que tenía la invitación: "No sólo la tenia, le dije que tenía que estar de alguna madera, quería evitar precisamente eso, es que iban a decir que te hemos sacado". Además, nos comentaba lo importante que es el cambio del nombre de la Fundación a la Fundación de Kike Osborne: "Bertín por primera vez hablará de esto, lo teníamos pensado desde hace tiempo... el parte de capitulaciones se hace con años vista, Kike era menor de edad, dentro de poco cumplirá la mayoría de edad y creemos que es el momento, queremos que forme parte de esto de verdad porque hasta ahora ha sido la esencia, la inspiración, el empuje que se llame Fundación Kike Osborne, a mí me emociona y a Bertín también, al final es un legado que dejar". La que fuera colaboradora de televisión aprovechaba el momento para aclarar que la relación con el cantante sigue siendo "maravillosa, no lo dudéis" porque "es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo al mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida o sea me llevo fenomenal con él". Aunque especificaba que "no puedo decirte lo que va a pasar en un futuro e incluso él pude decir ya no le voy a hablar más, no lo sé, no soy adivina" y, además, empatizaba con él por la delicada situación que esta viviendo: "Bueno, normal, es normal".