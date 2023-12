El TJUE confirma su aval a las ayudas fiscales a Amazon en Luxemburgo que Bruselas declaró ilegales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado este jueves el recurso de casación presentado por la Comisión Europea contra una primera sentencia de la justicia europea que avaló las ayudas fiscales que Luxemburgo concedió durante años a dos filiales de Amazon y que Bruselas ordenó devolver por considerarlas ilegales. La Justicia europea considera que los servicios comunitarios no demostraron de manera suficiente que hubiera habido una reducción indebida de la carga fiscal de una de las filiales europeas de la compañía de Jeff Bezos por lo que no queda acreditado que se diera una ventaja selectiva ilegal. El 'tax ruling' diseñado en 2003 por Luxemburgo para la actividad europea de Amazon permitió ventajas a la compañía norteamericana por valor de 250 millones de euros, según el Ejecutivo comunitario. Al anunciar la sanción en 2017, la entonces responsable comunitaria de Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no fueron gravadas, por lo que se le permitió "pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional". Ahora, el Alto Tribunal europeo considera que la Comisión determinó erróneamente el "sistema de referencia", primera fase del análisis para poder calificar de ayuda de Estado una medida nacional. También identifica errores en la conclusión de la primera sentencia del Tribunal General pero considera que la decisión de Bruselas debía anularse "en todo caso", aunque por motivos distintos a los expuestos en el primer fallo.