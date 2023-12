El Gobierno argentino espera la mejor relación con los sindicatos pese a las movilizaciones planteadas

El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha afirmado que esperan "la mejor de las relaciones" con los sindicatos durante su mandato, pese a que en los primeros días desde la asunción de Javier Milei ya se han planteado movilizaciones contra el primer paquete de medidas económicas anunciado por el Ejecutivo, que han tildado de "recorte agresivo" y "salvaje", entre otros. En su comparecencia de este jueves, Adorni ha pedido comprensión ante las medidas que, a su juicio, eran urgentes y necesarias, ya que resulta "imposible" salir de la crisis económica que atraviesa el país de otra manera. "Estoy seguro de que los sindicatos comprenden que los argentinos están mal, que la informalidad es abismal y que no podemos seguir inmersos en esta decadencia ni en estos niveles de inflación desorbitados", ha afirmado. Precisamente, este miércoles se conoció el dato de inflación de noviembre, que refleja una nueva aceleración del índice de precios, hasta el 160,9% interanual, y hasta el 12,8% mensual, ambas cifras por encima de las registradas el mes anterior. Adorni sí ha lamentado las reacciones en el plano político por parte de algunos dirigentes que han tenido responsabilidad en el pasado y que antes guardaron silencio ante la inflación "descontrolada", pero ahora cuestionan las medidas y el camino que está tomando el Gobierno. "La decisión es que Argentina salga adelante. No vamos a hacer una administración que apele al parche. No estamos dispuestos a tomar riesgos innecesarios que lo único que hacen es dañar a Argentina. Tenemos que apostarlo todo para sacar Argentina adelante", ha defendido el portavoz, en línea con sus declaraciones de esta semana. LA CGT, DISPUESTA A ACTUAR En las últimas horas, tras conocerse el polémico paquete de medidas del Gobierno, varias organizaciones sindicales de Argentina han mostrado su rechazo, abriendo incluso la puerta a convocar movilizaciones para defender el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y en contra de una destrucción masiva de puestos de trabajo. Este es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), que ha solicitado en primer lugar un encuentro con las autoridades para abordar este ajuste económico que consideran "desordenado" y un riesgo para el empleo, y han asegurado que no se quedarán de brazos cruzados. Mientras, otros sindicatos como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) han valorado el paquete de medidas como recesivo y regresivo o "el peor de los infiernos" en el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ya se encuentran en diversas reuniones internas para marcar una posición.