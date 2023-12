El Ejército de Israel mata a dos palestinos en un ataque con dron en la ciudad cisjordana de Yenín

El Ejército de Israel ha matado a dos palestinos, uno de ellos menor de edad, en un ataque ejecutado en la madrugada de este jueves por un dron en la ciudad cisjordana de Yenín, escenario desde el martes de una operación a gran escala de las fuerzas israelíes que se ha saldado hasta ahora con más de una decena de muertos y cientos de detenidos. El ataque fue ejecutado contra un grupo de personas en un barrio de la zona oriental de la ciudad, según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, que ha identificado a los fallecidos como Ahmad Yamal abú Zaina, de 27 años, y Bashar Haizam abú Zaid, un menor cuya edad no ha sido especificada. Asimismo, ha agregado que al menos diez personas han resultado heridas, entre ellas tres en estado grave, por lo que no se descarta que el número de muertos aumente en las próximas horas. Testigos han resaltado además que el Ejército de Israel ha disparado misiles anticarro contra varias viviendas evacuadas a la fuerza. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en Telegram que un hombre herido por disparos de las fuerzas de Israel ha muerto en las últimas horas, lo que eleva a once el número de muertos desde el inicio de la citada operación en Yenín y el campamento de refugiados de la ciudad. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha subrayado que esta operación "no detendrá el creciente camino de la resistencia" y ha añadido que "es una extensión de la guerra lanzada por el gobierno fascista israelí contra el pueblo palestino", según la cadena de televisión qatarí Al Yazira. El campamento de refugiados de Yenín ha sido uno de los epicentros de las operaciones de seguridad de las fuerzas de Israel durante los últimos meses, incluida una operación a gran escala en julio, la de mayor envergadura en Cisjordania desde la Segunda Intifada, hace cerca de dos décadas. La operación se enmarca en un repunte de la violencia en lo que va de año, que se ha recrudecido tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre contra territorio israelí, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades israelíes. Desde entonces, más de 260 palestinos han muerto a manos del Ejército o en ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo islamista, han señalado que los ataques israelíes se han saldado hasta ahora con más de 18.600 muertos.