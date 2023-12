El Betis, eliminado de la Liga Europa en el Villamarín

El Real Betis quedó eliminado de la Liga Europa este jueves al caer (2-3) ante el Rangers en el Benito Villamarín en la última jornada del Grupo C, la cual empezó primero y terminó tercero el equipo español para verse relegado a la Conference League. Los de Manuel Pellegrini se complicaron hace dos semanas perdiendo ante el Sparta de Praga en un mal partido y culminaron su despedida en otra derrota mucho más dolorosa en casa. Sin hacer nada del otro mundo, el Rangers apeó al Betis haciendo tres goles en el Villamarín ante un rival sin gasolina ni reacción. El desgaste que notó el cuadro verdiblanco fue el de Isco, cerebro, motor y hombre para todo en un Betis sin los lesionados Guido y Fekir. Los de Pellegrini fallaron en concentración en defensa y encajaron por partida doble en los primeros 20 minutos. Juan Miranda logró el 1-1 casi de inmediato, pero el partido no dejó de ponerse cuesta arriba para los locales. El 1-2 ya pesó bastante más pero, antes del descanso, con asistencia de Isco, Ayoze Pérez logró el 2-2. El segundo tiempo fue mucho más plano de los escoceses, pero el equipo español no encontró puerta. Marc Roca perdonó una buena y Diao se estrelló con la madera. Mientras, el VAR anuló un tanto de Ayoze por manos. Sin sufrir, el Betis se condenó en otra mala acción defensiva, en el 2-3 de Roofe tras un saque de esquina a 10 minutos del final. El palo fue de difícil gestión y aunque los de Pellegrini lo intentaron a la desesperada, con la mejor opción en un remate sin querer casi de Pezzella haciendo de '9' en el descuento, el Betis, eliminado como tercero, se quedó a un gol de ser primero y pasar a directo.