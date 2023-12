EE.UU. reprocha a Putin que mantenga intactos sus planes de "conquistar Ucrania"

Washington, 14 dic (EFE).- Estados Unidos arremetió contra la rueda de prensa que ofreció este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, porque dejó claro que siguen intactos sus planes de "conquistar Ucrania".

"Lo que ha confirmado Putin es que sus planes de guerra no han cambiado nada a pesar de que su Ejército haya sufrido miles de bajas, la economía rusa esté paralizada, Rusia haya quedado aislada internacionalmente y se haya convertido en un paria", dijo ante la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El presidente ruso "todavía desea conquistar Ucrania y subyugar Ucrania", agregó.

El portavoz de la diplomacia estadounidense aseguró que Putin ha reconocido "por primera vez" desde el inicio de la invasión en 2022 que Occidente no se rendirá y seguirá unido para ayudar a Ucrania.

Además, puso en duda la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos puedan "reparar" pronto sus relaciones. Para ello, exigió primero que Moscú libere a los estadounidenses que tiene "detenidos de forma arbitraria" y que retire sus tropas de Ucrania.

Miller instó de nuevo a los republicanos en el Congreso a que desencallen el millonario paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel que mantienen bloqueado para presionar a la Administración de Joe Biden a que tenga una política migratoria más dura.

Putin frustró cualquier esperanza de paz con Ucrania en su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la guerra, en la que también aseguró que el Ejército ruso ha recuperado la iniciativa a lo largo de los 2.000 kilómetros de frente.

"La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos", dijo.

Además, reconoció que no se dan "aún" las condiciones para reanudar el diálogo con Occidente, algo que, dijo: "No depende de nosotros, no fuimos quienes estropeamos las relaciones".

El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó tras la intervención de Putin que ese mensaje refuerza la idea de que EE.UU.no se puede permitir no ayudar: "Necesita nuestra ayuda y la necesita ahora mismo".

"Sabemos que lo que pasa en Ucrania no se queda solo ahí. Putin está desafiando el orden internacional que ayudamos a construir, está desafiando la Carta de Naciones Unidas y la propia noción de soberanía. Está desafiando la propia democracia", dijo.

Si Estados Unidos y sus aliados en la OTAN dieran un paso atrás en su apoyo, recalcó, se permitiría que Putin "borre a Ucrania del mapa como un país independiente".

"Sabemos por la historia que cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión siguen adelante. Y que nadie se equivoque: Putin no es el único que está mirando lo que pasa aquí. Otras naciones, amigas y enemigas, aprenderán lecciones de nuestra capacidad aquí para levantarnos", concluyó.