Cinesa no proyectará la película de Netflix 'La sociedad de la Nieve', de J.A Bayona, tras no llegar a un acuerdo

Cinesa ha anunciado que sus salas de toda España no proyectarán la película de Netflix 'La sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona tras no llegar a un acuerdo, según ha asegurado la compañía en su perfil de 'X'. "Lamentablemente, no hemos podido llegar a un acuerdo para ofrecer 'La Sociedad de la Nieve' en nuestros cines", ha afirmado la cadena de cines, tras conocerse el listado de cines seleccionados donde se podrá ver la película española candidata a los Oscar y candidata a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro. La película, que llegará a los cines este viernes 15 de diciembre y posteriormente se estrenará en Netflix el 4 de enero, está distribuida en cines por Tripictures, que ha anunciado que la película se podrá ver en más de 30 ciudades, como Barcelona, Madrid, Murcia, Salamanca, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Valladolid, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, La Coruña, León, Málaga, Badajoz, Alicante o Bilbao, entre otras. Otra de las cadenas de cine que no proyectará la película es Yelmo Cines. Por el contrario, 'La Sociedad de la Nieve' se podrá ver en los cines MK2, en los cines Odeon, en Kinépolis o en Ocine, entre muchos otros.