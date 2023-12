Audi mantiene su "decisión clara" de entrar en la Fórmula 1 en 2026

La marca de automóviles alemana Audi advirtió que mantiene su "decisión clara" de entrar en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 2026 y que el plan para este ingreso "está en marcha", un mensaje que llega para continuar aplacando los rumores sobre una posible marcha atrás en la decisión que tomó en el verano de 2022. "Hay una decisión clara de los Consejos de Administración y de supervisión de Audi y Volkswagen de que Audi entrará en la Fórmula 1 en 2026. El plan está en marcha", dijo el CEO de Audi, Gernot Döllner, al diario 'Handelsblatt' en un artículo publicado este jueves. Audi anunció durante el Gran Premio de Bélgica de 2022 su entrada en la Fórmula 1 para la temporada 2026. "Con la nueva normativa, ahora es exactamente el momento adecuado para que nos involucremos", dijo entonces su director ejecutivo Markus Duesmann. Este fue despedido por el Grupo Volkswagen a finales de junio y fue reemplazado por Gernot Döllner a principios de septiembre. El ex de Porsche empezó entonces por hacerse una idea general de Audi y no hizo comentarios sobre temas como la prevista y también internamente controvertida entrada en la Fórmula 1, lo que provocó que surgiesen rumores sobre una salida. Audi, con sede en la ciudad bávara de Ingolstadt, lleva tiempo preparando su entrada en la Fórmula 1. El motor se fabricará en la cercana Neuburg an der Donau, mientras que el chasis procederá de Hinwul (Suiza), sede del equipo Sauber, del que hace tiempo adquirió acciones.