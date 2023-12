Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso optan al 'The Best' de la FIFA

Las jugadoras internacionales españolas Aitana Bonmatí (FC Barcelona) y Jennifer Hermoso (Pachuca) son dos de las tres nominadas, junto a la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid), al premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugadora de este año, mientras que en categoría masculina los candidatos son Erling Haaland, Kylian Mbappe y Leo Messi. Las españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso casi copan un trío de finalistas al 'The Best' gracias a su actuación en el Mundial que conquistó España, mientras que la delantera blanca Linda Caicedo opta a romper con el favoritismo que tienen la blaugrana, sobre todo, y la delantera del Pachuca. La ganadora de este galardón, que premia a la mejor jugadora del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 16 de enero de 2024. Bonmatí, Hermoso y Caicedo son las tres últimas supervivientes de un total de 16 jugadoras que fueron nominadas inicialmente para el premio por un panel de expertos. Son las más nominada por parte de un jurado internacional con entrenadores y capitanas de selecciones nacionales femeninas, periodistas y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Con un Balón de Oro de la Copa Mundial Femenina, un premio a la Jugadora del Año de la UEFA y un Balón de Oro en su palmarés este año, Aitana Bonmatí es la gran favorita para ganar otro gran galardón individual y sumarlo a los que logró con España y con el Barça Femení, vigente campeón de la Liga de Campeones Femenina y poseedor de un triplete. Por su parte, Jennifer Hermoso se consagró en el Mundial como máxima goleadora de la historia de la selección española, con tres goles y dos asistencias en el triunfo del combinado nacional en el campeonato, donde recogió el Balón de Plata. En categoría masculina, los tres finalistas que optan al 'The Best' son el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland, el delantero francés del PSG Kylian Mbappe y el atacante argentino del Inter Miami Leo Messi. El galardón reconoce a los jugadores más destacados del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 y el ganador será dado a conocer en Londres el 15 de enero de 2024. De igual modo que en la categoría femenina, estos tres nominados son los más votados por seleccionadores y capitanes, periodistas y aficionados de entre un total de 12 jugadores que fueron nominados inicialmente por un panel de expertos.