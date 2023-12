Un tribunal de El Salvador ordena la liberación del exministro de Seguridad Ramírez Landaverde

Un tribunal de El Salvador ha ordenado este martes poner en libertad al exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, después de haber cumplido 24 meses en detención provisional tras haber sido acusado de malversación de fondos durante la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El abogado del exministro y del ex inspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque Mártir presentó la semana pasada un escrito argumentando que había vencido el tiempo máximo de detención provisional, solicitando medidas alternativas para los exfuncionarios, informa el periódico 'La Prensa Gráfica'. "No es posible mantener la detención en su contra y deberá ordenarse el cese de la misma, decretándose medidas sustitutivas a la misma y ordenándose su libertad, solamente por este proceso penal", han detallado los jueces en su resolución. Ramírez está acusado de delitos de actos arbitrarios y peculado --malversación--, mientras que Roque Mártir está acusado únicamente por el primer delito mencionado. Los jueces consideran que puede existir peligro de fuga pero la detención provisional ya no es una opción, por lo que se les ha impuesto la obligatoriedad de presentarse en la sede judicial cada 15 días, la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio.