S&P 500 caería en “cualquier escenario” tras repunte estelar

(Bloomberg) -- Incluso una ligera desestimación de la Reserva Federal a los recortes de las tasas de interés podría desbaratar el implacable repunte que han registrado las acciones desde finales de octubre.

Los mercados de valores en Europa y Estados Unidos parecen estar tensos en todos los frentes: flujos, impulso y niveles técnicos, lo que deja poco margen de maniobra si el mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, es decepcionante. En un momento en que el S&P 500 se encuentra a solo un 3% de alcanzar un récord y el índice Euro Stoxx 50 está cerca de su nivel más alto desde 2001, lo que está en juego no había sido tan importante antes de una reunión de la Fed desde que el recorte de las tasas se pausó en julio.

Un rápido cambio desde posicionamientos cortos a largos por parte de los asesores de comercio de productos básicos, que normalmente negocian según el impulso del mercado, ha sido un factor importante detrás del repunte de US$4,6 billones que han observado las acciones estadounidenses desde el 27 de octubre. Con el cambio, ahora los asesores de comercio de productos básicos tienen US$106.000 millones en apuestas largas, lo que a juicio de Goldman Sachs Group Inc los deja más inclinados a vender que a comprar.

“Tenemos esta cohorte modelada para vender acciones del S&P 500 en cada escenario durante la próxima semana”, escribió Cullen Morgan, analista de flujos y derivados de Goldman, en una nota a los clientes. Esto sigue a una advertencia que hicieron sus colegas la semana pasada de que un optimismo peligrosamente alto sobre las acciones significa que “ya no quedan bajistas”.

Los indicadores de tendencia e impulso siguen en verde para Europa y EE.UU., mientras que solo los mercados asiáticos muestran algunos signos de debilitamiento. Es más, nueve de los 11 índices de referencia con mejor desempeño ahora muestran indicadores de fortaleza relativa en territorio de sobrecompra, según datos compilados por Bloomberg.

No importa hacia dónde vayan los mercados, Goldman dice que los asesores de comercio de productos básicos están modelados para vender futuros del S&P 500 la próxima semana.

Según Morgan, si las acciones suben, los asesores de comercio de productos básicos tendrán US$20.000 millones en acciones para comprar, pero US$1.300 millones en futuros del S&P 500 para vender. En un escenario de movimiento a la baja, necesitarían vender US$5.000 millones en acciones y US$1.900 millones en futuros del S&P 500. Incluso en un mercado estable, cuando los asesores de comercio de productos básicos necesiten comprar US$18.000 millones en acciones globales, venderán US$436 millones en futuros del S&P 500.

Otros operadores técnicos podrían acelerar aún más una posible caída en los mercados, ya que el índice S&P 500 acaba de superar su máximo alcanzado en el verano y el hecho de que el indicador no supere esa marca se considera una señal potencial del primer movimiento correctivo a corto plazo desde que comenzó el rally a finales de octubre.

La asimetría en estos flujos llega en un momento en el que los encargados de la política monetaria podrían sentir que necesitan controlar los mercados a medida que las apuestas por la flexibilización monetaria y los recortes de tasas generan expectativas cada vez más altas.

