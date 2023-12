Simeone: "En los octavos todos son difíciles"

Madrid, 13 dic (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró muy contento por la victoria ante el Lazio (2-0) y el primer puesto el grupo, pero advirtió de que "en octavos todos los rivales son difíciles".

"Ahora empieza otra historia. En una eliminatoria todos son difíciles. Para lo que pueda venir no sé lo que puede pasar. Ahora hay mucha calidad en todos los equipos. Hemos hecho un paso adelante en lo que veníamos haciendo en los últimos años, en los que nos costó ganar partidos y ahora hemos terminado la primera parte de la competición en un lugar importante", dijo el entrenador.

"Tengo alegría porque el equipo ha hecho un paso más. Creo que hemos mejorado el ritmo en el juego y la dinámica de presión y en todos los partidos que nos ha tocado hasta hoy hemos sido mejor que los rivales. Ahora es otra cosa. Hay que enfrentar lo que es una eliminatoria sin margen de nada", añadió.

Sobre el descanso que concedió a algunos jugadores, indicó: "Pensar que solamente del día 13 al 23 vamos a jugar 4 partidos. No es excusa, es una realidad. A veces, hablando con los jugadores les pregunto como están de salud. Más allá de que a nadie le importa quién juegue o no juegue, lo que importa es ganar porque si no preguntarían por qué ha salido uno u otro".

Simeone elogió a Lino. "Es muy buena competencia para el equipo. Necesitamos sus goles porque tiene que hacer goles. Necesitamos los goles de los centrocampistas. Hay que darle al equipo goles porque tenemos situaciones de peligro para que ellos puedan marcar", explicó. EFE.

jl-id/asc