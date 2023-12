Registrado un nuevo ataque contra un buque comercial cerca de las costas de Yemen

Un buque comercial ha sido objetivo de un ataque cuando navegaba cerca del puerto yemení de Hodeida (oeste), según ha denunciado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), en el marco de los últimos ataques por parte de los huthis contra embarcaciones en la zona ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. El organismo ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "una pequeña embarcación con tres personas a bordo" se ha acercado al buque mercante, cuyo equipo de seguridad "ha realizado disparos de advertencia". "Ha habido un intercambio de disparos con armas ligeras y el bote se ha ido de la zona", ha recalcado. Asimismo, ha reseñado que "el buque ha sido notificado posteriormente por una entidad que se autoproclamada como las autoridades de Yemen para que desvíe su curso y se dirija a Yemen". "El buque ha presenciado una explosión a unos 200 metros de distancia", ha manifestado, en referencia a un posible ataque con proyectiles cerca de la embarcación. "La tripulación contactó con la estación de emergencia. El buque y la tripulación se encuentran a salvo", ha explicado, antes de apuntar que "se aconseja a los buques que estén en la zona que ejerzan cautela e informen al OKMTO de cualquier actividad sospechosa". Los huthis no se han pronunciado por ahora sobre este incidente, que tiene lugar después de un ataque con misiles ejecutado el lunes contra el buque 'Strinda'. El grupo afirmó que la embarcación "trasladaba petróleo" a Israel y argumentó que abrió fuego después de que se negara a aceptar sus órdenes para desviarse hacia Yemen. Tras ello, la empresa propietaria de la embarcación, Mowinkels Rederi, subrayó en un comunicado que "no hay heridos entre la tripulación" y especificó que el buque, que "iba camino a Italia desde Malasia con una carga de biocombustible", estaba ya dirigiéndose a "puerto seguro". Los huthis, apoyados por Irán, han lanzado varios ataques contra Israel desde el comienzo de la guerra entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel el pasado 7 de octubre y han amenazado con atacar cualquier buque que sea propiedad o estén operados por empresas israelíes o lleven bandera de Israel en el mar Rojo. Tras ello, secuestraron el buque 'Galaxy Leader', que sigue retenido. Asimismo, el grupo anunció el sábado que impedirá el tránsito por el mar Rojo a cualquier barco con destino a Israel hasta que la población de Gaza reciba "toda la ayuda que necesita". "Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, advertimos a todos los barcos y compañías que no negocien con puertos israelíes", zanjó el portavoz militar de los huthis, Yahya Sari.