Redondo sobre el sí es sí: "Vuelvo a pedir disculpas con humildad pero hay que mirar al futuro. Tenemos una buena ley"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha querido pedir disculpas con "humildad" por los "efectos indeseados" de la Ley del 'sólo sí es sí' en su primera intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a un pregunta del PP sobre si realmente cree que la ley protege a las mujeres. Redondo ha manifestado su respeto absoluto por cada una de las víctimas y sus familias y ha recordado que en el pasado ya habían pedido perdón. "Hoy, en mi primera intervención, vuelvo a pedir disculpas con humildad y siendo consciente del sufrimiento que se ha producido a todas y cada una de las víctimas y de sus familias. Pero hay que mirar hacia el futuro y tenemos una buena ley", ha recalcado. En este sentido, ha asegurado que no solo lo dice el Gobierno sino los "especialistas", las académicas que estudian estos temas u "organismos tan importantes en la defensa de los derechos humanos como Amnistía internacional". "También lo dicen los jueces. Probablemente usted conoce al presidente de la Audiencia de Zaragoza, que decía en una larga entrevista que esta es una buena ley que protege mejor a las mujeres", ha recalcado. Así, ha puntualizado que "efectos indeseados" de la aplicación de la Ley Integral de Libertad Sexual fueron ya superados precisamente por una modificación que fue "ampliamente debatida y también respaldada en este Congreso y también en el Senado". "Esos efectos están corregidos y debemos mirar hacia el futuro", ha insistido. Respondía así a la diputada del PP Ana Isabel Alós López, que ha afeado a la ministra que en su debut al frente del ministerio y ante la Comisaria para la Igualdad, elogiara la norma "justificando" que protegía a las mujeres. "¿Realmente usted lo cree? Porque entonces su estreno revela lo que podemos esperar de sus políticas y, francamente, es motivo de preocupación, porque la ley del solo si es sí ha sido el mayor despropósito legislativo de toda la democracia. Ha indignado a toda la sociedad. Han puesto en peligro a miles de mujeres, viendo cómo sus agresores salían a la calle y observando las reducciones de sus penas. 1.233 rebajas de penas y 126 excarcelaciones de agresores son la triste realidad. Y aún no ha acabado", ha lamentado. La parlamentaria 'popular' ha subrayado que ONU Mujeres también expresó su preocupación y solicitó más protección para las víctimas y ha afirmado que "lo peor de todo es que podría haberse evitado". "Muchos advertimos sobre lo que ocurriría, pero se impuso la soberbia de su Gobierno y no les importó", ha insistido para resaltar que fue su grupo quien tuvo que apoyarles para "frenar la sangría de beneficios a los nuevos agresores", votando la reforma que corregía los "errores" de su ley. PP: "EL MAYOR RETROCESO CONTRA LA IGUALDAD" Junto con ello, ha asegurado que Pedro Sánchez "pasará a la historia como el autor del mayor retroceso en la lucha contra la igualdad y contra la violencia de género" en la democracia española. Además, ha criticado que ayer aprobaran una Ley de amnistía que "rompe el principio de igualdad" de todos los españoles. En la réplica, la ministra ha señalado que para ampliar la democracia es necesario fijarse en lo importante y lo importante es trabajar juntas pero ha advertido de que "no se puede nadar y guardar la ropa, estar en misa y repicando" en relación a las mujeres del PP, a las que ha afeado estar a favor de la igualdad pero "votando con Vox en aquellos gobiernos donde coinciden". "No se puede estar con el pacto de Estado por la igualdad y contra la violencia de género y estar con sus socios de Vox que niegan que esta violencia estructural", ha concluido.