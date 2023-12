Miki Nadal evita dar detalles sobre el estilismo de Cristina Pedroche para Nochevieja

Uno de los secretos mejor guardados de Cristina Pedroche cada año es el vestido que lucirá en las Campanadas. Ya es una tradición esperar hasta el 31 de diciembre para ver a la presentadora de televisión lucir sus atuendos, pero este año hay especial interés porque será la primera vez que de la bienvenida al año nuevo tras convertirse en madre. Si el año pasado Cristina anunciaba que estaba embarazada ante todos los espectadores de Antena Tres mostrando su incipiente tripita, este año la veremos renacer tras haberse convertido en madre por primera vez... pero todavía no sabemos ningún detalle del estilismo que lucirá esta noche tan importante. Sin embargo, este martes podíamos hablar con Miki Nadal y aseguraba ser una de las pocas personas que ha podido ver el vestido de Pedroche para las Campanadas, pero evitaba desvelar cualquier detalle: "Lo cierto es que me gusta guardar el secreto y es una tradición también. En esta profesión estamos acostumbrados a guardar secretos". Muy amigo de la periodista, nos contaba que su amiga está "muy entregada a su hija, muy con su marido, con los proyectos, con la televisión" y ahora preparando las Campanadas: "Centrada en su trabajo y sobre todo en su niña, que son los primero meses y requiere mucha atención y compartir tiempo. La veo muy feliz". El actor, que también ha sido padre hace un año, nos confesaba que no descarta volver a serlo: "Yo como se decía antes, lo que dios quiera que me traigan. La cuestión es que la madre lo quiera"... por lo que, quién sabe, quizás este 2024, el colaborador de televisión vuelve a saborear la paternidad.