Miguel Ángel Otte muestra su peor cara al ser preguntado por su hija

Si hace unos días veíamos por primera vez al padre de Carmen Otte de lo más molesto ante las cámaras, hoy le vemos explotar contra la prensa al ser preguntado por su hija y por la situación tan delicada en la que se encuentra tras las polémica por su 'no boda'. Miguel Ángel Otte ha mostrado su peor cara y ha demostrado su carácter al escuchar el nombre de Juan Ortega. Desde hace unas semanas, la situación que vive la familia Otte es complicada. También para los más allegados del torero, que también están sufriendo la exposición mediática que están teniendo después de que Juan dejase plantada en el altar a la que iba a ser su mujer. Miguel Ángel Otte se mostraba de lo más molesto al preguntarle si su hija se ha reconciliado con el diestro: "¡No moleste!". El padre de Carmen parece que no le ha sentado nada bien la noticia que apunta a que el torero y la médica se habrían dado una segunda oportunidad después del plantón en el altar. Sin querer pararse con la prensa, Miguel Ángel incluso sacaba su móvil para grabar a la reportera ante la insistencia de esta por la situación en la que se encuentra su hija: "No, si no me vas a molestar, te voy a molestar yo a ti". De esta manera, sigue siendo toda una incógnita saber en qué punto se encuentra la relación de su hija con el torero después de que hace dos fines de semana su boda se cancelase por las dudas que le entraron a Juan.