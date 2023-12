Mateo: “Nuestro estilo es una continuidad de lo que implantó Laso aquí hace once años”

Madrid, 13 dic (EFE).- Chus Mateo, técnico del Real Madrid de Baloncesto, aseguró en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga ante el Bayern, que la vuelta de Pablo Laso como técnico del equipo alemán a la capital española, con el que compartió vestuario 8 años en el club blanco, convierte el duelo en “un partido diferente” y reconoció que el estilo actual del Real Madrid “es una continuidad” de lo que implantó el vitoriano en su momento.

“Es obvio que no es un partido normal para nadie. Pablo vuelve al Wizink y hay muchos sentimientos a flor de piel. Lo recordará con añoranza. Pero, desde el punto de vista de la competición, es un partido que se va a dar más de una vez si Dios quiere. La afición le va a recibir con cariño porque ha hecho muchas cosas buenas por este club y el reconocimiento será el merecido”, aseguró el técnico blanco.

Chus Mateo formó parte del cuerpo técnico dirigido por Pablo Laso en el club blanco durante ocho años, hasta que el victoriano fue cesado y Chus Mateo tomó el cargo de primer entrenador.

“Los dos nos conocemos mucho. Hemos pasado más tiempo juntos que con nuestra familia. Nos conocemos muy bien, pero él era el que tomaba las decisiones cuando yo estaba a su lado. Él empezó con un estilo y eso no se le escapa a nadie que permanece. No soy ni me considero estar a su altura, él es una leyenda de este club, pero mantenemos ese estilo con cosas diferentes”, añadió.

El Real Madrid recibirá al Bayern este jueves a las 18:45 en la jornada catorce de Euroliga esta temporada. Los de Chus Mateo solo han perdido un partido en la competición europea desde que dio comienzo la campaña. Fue ante el Fenerbahce en Turquía.

“El día del Fenerbahce se nos escapó el partido, pero competimos. Los dos partidos que hemos perdido esta temporada los hemos competido. Creo que el equipo está en disposición de competir contra cualquiera”, afirmó.

Chus Mateo contará con toda su plantilla excepto con Yabusele, que sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el duelo ante el Mónaco el pasado noviembre.

“Yabusele está haciendo ya cosas, pero todavía le queda para recuperarse, esta trabajando por su cuenta. Más allá de Yabusele, todos están disponibles. Estamos bien, es verdad que ha habido dobles jornadas últimamente, pero el equipo está fuerte y con confianza. Físicamente estamos intentando dar los descansos que creemos que necesitamos. No hemos tenido demasiados apuros para poder hacer rotaciones, la cosa va bien”, explicó.

Sobre la efectividad en defensa del equipo esta temporada, hizo hincapié en que la defensa es efectiva debido a la calidad en ataque del grupo: "El hecho de elegir bien los tiros y meter más canastas siempre ayuda a estar bien colocados defensivamente. Las dos cosas se encadenan. Estamos defendiendo bien, eso a mí me encanta. El equipo está disfrutando con el esfuerzo y le gusta bajar el culo y mover las piernas… no dan un balón por perdido y eso dice mucho de cara al futuro, hay esperanza de que esto continúe porque las ganas y el carácter no ha desaparecido”, dijo.

En cuanto a una posible salida de Mario Hezonia del club la temporada que viene, el técnico quiso recalcar que no “baraja” lo que pueda pasar en el futuro: “Trato de controlar el partido de mañana. Mario está jugando muy bien, es obvio. Como antes lo han hecho otros. Lo bueno de un equipo es que un día sea uno y al siguiente otro. El equipo se refuerza con acciones individuales. Tengo jugadores muy buenos. Me alegro por las actuaciones individuales de los jugadores , pero sobre todo por que al equipo le vaya bien. Yo solo sé que mañana jugamos con el Bayern”, sentenció. EFE

lgv/jpd