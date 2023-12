Luis Enrique: "'Sufrimiento' es mi apellido"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, dio por normal el "sufrimiento" de este miércoles para empatar (1-1) con el Borussia Dortmund así como el del Grupo F de la Liga de Campeones, para lograr el billete a octavos de final en la última jornada y tener la opción de seguir mejorando. "Sufrimiento, ese es mi apellido. Forma falta del fútbol y los entrenadores sufrimos todos, incluso los que estamos en equipo grandes y sueles ganar más partidos de los que pierdes. Sufrimiento es más para nuestros familiares", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. El técnico español recordó la dificultad de su grupo, con Newcastle y Milan, y se mostró seguro de que el PSG seguirá creciendo para cuando lleguen los cruces de la máxima competición continental. "Era el grupo de la muerte. El grupo más competido. Podíamos haber resuelto la clasificación en el partido anterior contra el Newcastle, no lo hicimos y hoy aquí ha habido que sufrir. Hemos generado yo diría cuatro ocasiones de gol muy claras, pero el rival también ha tenido sus oportunidades", afirmó. "Ha sido un partido y un grupo muy disputado. Los últimos cinco minutos, cuando hemos visto que el Milan iba por delante en el marcador, a nosotros el empate nos valía y hemos intentado circular más para intentar llegar con alguna ocasión muy clara y, sobre todo, no encajar", añadió. "Tenemos mucha confianza en que de aquí a febrero vamos a seguir mejorando, vamos a seguir creciendo como equipo. No hay que olvidar que hay 11 jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo, una idea de juego diferente y creo que estamos en buena posición en Liga y en Champions estoy seguro de que vamos a mejorar", terminó.