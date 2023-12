Las 'smart TV' de LG StandbyME llegan a España para fomentar la flexibilidad y conectividad dentro y fuera del hogar

LG anunciado el lanzamiento en España de la nueva gama de Smart TV portátiles LG StandbyME y LG StandbyME Go, productos con los que busca fomentar la flexibilidad, la movilidad y la conectividad dentro y fuera del hogar. La primera de estas 'smart TV', que tiene 27 pulgadas, se presenta como un televisor portátil que integra un sistema de desplazamiento de cinco ruedas ocultas en la base del producto para trasladarlo de un punto a otro de la casa. Con hasta 180 grados de rotación, 130 grados de giro y 50 grados de inclunación, LG StandbyME añade una batería de hasta tres horas con una sola carga. Además, es compatible con ThinQ, Apple Home Kit y Air Play, de modo que se pueden controlar los dispositivos inteligentes de forma cómoda a través de su ecosistema abierto. Por otra parte, este dispositivo intehra WebOS 22, gracias al cual el usuario puede disfrutar de los contenidos de diferentes plataformas de 'streaming', como YouTube, Netflix o Disney+. Asimismo, dispone de NFC o Mirroring para conectarlo a cualquier dispositivo móvil y proyectar su contenido. LG StanbyME Go, por su parte, se presenta como un televisor también portáil que complementa esta característica con la versatilidad de una pantalla ajustable que se adapta a una variedad de casos de uso y preferencias personales. El panel se puede inclinar y girar 90 grados de horizontal y vertical y viceversa, así como ajustar su altura hasta 18 centímetros o ponerla en modo mesa para mejorar el ángulo de visión. El monitor también es compatible con las tecnologías Dolby Vision y Dolny Atmos y está equipado con el sistema operativo webOS 22 de LG, con soporte para dispositivos iOS y Android. La firma tecnológica coreana ha apuntado que ambos dispositivos ya están disponibles en tiendas seleccionadas a un precio de 1.299 euros en el caso del modelo LG StandbyME y 1.399 euros en el caso de LG StandbyME Go.