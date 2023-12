La jueza Tanya Chutkan paraliza el caso contra Trump por intentar revocar el resultado electoral de 2020

La jueza Tanya Chutkan, que instruye el caso a nivel federal contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, ha paralizado temporalmente el proceso judicial debido a la disputa sobre la inmunidad presidencial que se dirime en un tribunal de apelaciones. Chutkan ha defendido que el proceso abierto en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. "podría dañar cualquier procedimiento" futuro. No obstante, ha dejado claro que ello no afecta a la orden de silencio impuesta anteriormente contra Trump en el marco del caso, según ha recogido la cadena estadounidense NBC News. "Si se devuelve la competencia a este tribunal (en el distrito de Columbia), éste, de conformidad con su deber de garantizar un juicio rápido y justo para todas las partes, considerará si mantiene las fechas de los plazos, incluido el juicio previsto para el 4 de marzo", reza la decisión. Chutkan ya rechazó en diciembre una petición del exmandatario en la que alegaba que estaba protegido por inmunidad presidencial. Asimismo, desestimó otra solicitud en la que afirmaba que el caso por fraude electoral en su contra violaba la Primera Enmienda. Esto se produce, además, después de que el fiscal especial estadounidense Jack Smith pidiera al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre si el expresidente Trump goza de inmunidad presidencial en un intento por acelerar el juicio. El expresidente se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas; por conspirar contra el derecho al voto, así como por su intento de obstruir la certificación de las actas. El magnate se declaró no culpable de los cuatro cargos federales el pasado mes de agosto. Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones, lo que finalmente derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Trump también encara otro juicio, encabezado por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, por el caso de interferencia electoral en el estado de Georgia durante los comicios de 2020, por el que está acusado de 13 cargos estatales.